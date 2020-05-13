دعاء ليلة القدر.. فضل الليلة المباركة وأفضل الدعاء فيها

يتحرى المسلمون في بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، عن بلوغ ليلة القدر، التي قال عنها الله تعالى في كتابه العزيز “ليلة القدر خير من ألف شهر“، ويسعى المسلمون لقيام ليلة القدر كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَن قام ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه، ومَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه“.

فضل ليلة القدر

تأتي ليلة القدر في (من المغرب إلى الفجر) في واحدة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، والتي بدأت أمس الثلاثاء، وهذه أفضال ليلة القدر:

قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ)،

تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، وفق قوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ).

قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

قال تعالى: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ).

قال تعالى: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

دعاء ليلة القدر