Take a fresh look at your lifestyle.


دعاء ليلة القدر.. فضل الليلة المباركة وأفضل الدعاء فيها

بواسطة معتز بدوي
ليلة القدر فضل دعاء ليلة القدر

يتحرى المسلمون في بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، عن بلوغ ليلة القدر، التي قال عنها الله تعالى في كتابه العزيز “ليلة القدر خير من ألف شهر“، ويسعى المسلمون لقيام ليلة القدر كما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم “مَن قام ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه، ومَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه“.

فضل ليلة القدر

تأتي ليلة القدر في (من المغرب إلى الفجر) في واحدة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، والتي بدأت أمس الثلاثاء، وهذه أفضال ليلة القدر:

  • قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).
  • قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ)،
  • تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، وفق قوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ).
  • قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).
  • قال تعالى: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ).
  • قال تعالى: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

دعاء ليلة القدر

  • حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على الإكثار من الدعاء بقول: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.
  • يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي العظيمة بما أحب من الدعاء، وخاصة الأدعية المأثورة والجامعة، ومنها:
  • اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.
  • اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.
  • اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

تعرف على عدد إصابات فيروس كورونا فى السعودية اليوم 2020/5/13

أخبار السعودية

وصية ابن وزير الإسكان السعودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار السعودية

خدمة فرجت..طريقة سداد ديون السجناء إلكترونياً من خلال فرجت أبشر وزارة الداخلية

أخبار السعودية

200 ريال سنويًا وإعفاء أسر الضمان.. بدء تطبيق أجور التسجيل بخدمة النقل المدرسي

أخبار السعودية

أخبار صرف المساعدات المقطوعة 1441..رابط الاستعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية…

أخبار السعودية

موعد طلب تعويض شهر يونيو 2020 للعاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية وخطوات طلب…

أخبار السعودية

بدء إجراءات التقشف في السعودية: زيادة ضرائب وإلغاء معونات

أخبار السعودية

المالية: إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

أخبار السعودية

بانخفاض وصل لـ50%.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية

أخبار السعودية

استعلم عن قيمة دعم حساب المواطن الدفعة 30 لشهر مايو 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.