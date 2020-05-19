دعاء ليلة القدر .. وفضلها وعلاماتها

فضل الله شهر رمضان على سائر الشهور، كما عظم فضل ليلة القدر في قوله تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} الدخان (آية: 3)، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وايقظ أهله، وعن جزاء المجتهدين فيها قال النبي في ذلك : (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، رواه البخاري .

فضل ليلة القدر

الاجتهاد في العبادة في ليلة القدر واجب على كل مسلمة ومسلمة حتى ينالوا الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، حيث يعادل أجر العبادة فيها 83 سنة أي ألف شهر، لقوله تعالى {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} القدر ( آية : 3)، وهذا ما يجعل الجميع يتحروا تلك الليلة في العشر الأواخر من رمضان لقول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: (تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ)- رواه البخاريُّ .

دعاء ليلة القدر

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)- رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني، وأمرنا الله بالدعاء في قوله تعالى : {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..}، غافر (آية: 60)، ومن أفضل أوقات الدعاء ليلة القدر، وعن كيفية الدعاء في ليلة القدر ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما سالت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في ليلة القدر فقال النبي : قولي : (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)- صحيح الترمذي .

علامات ليلة القدر