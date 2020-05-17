دعاء ليلة القدر 1441| فضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام

دعاء ليلة القدر 1441 وفضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه السلام في تلك الليلة العظيمة سنقوم بتوضيحه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث تعتبر كلمات دعاء ليلة القدر 1441 من أكثر الكلمات إقبالًا على محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، في ظل العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم 2020، وقد أوصى النبي عليه السلام بتلك الليلة العظيمة لما لها من أجر، كما جعل الله عز وجل ثواب الليلة خير من ثواب ألف شهر، فقال الله تعالى “ليلة القدر خير من ألف شهر”، ولهذا يبحث الجميع عن طرق متعددة لاغتنام تلك الليلة بالدعاء والصلاة الذكر.

دعاء ليلة القدر 1441

قال الله تعالى:

“إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر”.

فيقوم المولى عز وجل بإنزال الملائكة في تلك الليلة العظيمة إلى السماء الدنيا، كما يستجيب الله عز وجل لدعاء المؤمنين في تلك الليلة، وكذلك في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، خاصة الليالي الوترية.

الأدعية المستحبة في ليلة القدر:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

فقد روت أم المؤمنين “عائشة” رضي الله عنها، أنها قالت: “قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟، فقال “صلى الله عليه وسلم”، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

علامات ليلة القدر

اجتهد علماء الدين على مر العصور في تحديد علامات ليلة القدر، ووفقًا للعلماء، فإن العلامات التالية من علامات الليلة العظيمة: