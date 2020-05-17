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دعاء ليلة القدر 1441| فضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام

بواسطة dina badr
دعاء ليلة القدر 1441 دعاء ليلة القدر 1441

دعاء ليلة القدر 1441 وفضل ليلة القدر وما أوصى به النبي عليه السلام في تلك الليلة العظيمة سنقوم بتوضيحه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث تعتبر كلمات دعاء ليلة القدر 1441 من أكثر الكلمات إقبالًا على محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، في ظل العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم 2020، وقد أوصى النبي عليه السلام بتلك الليلة العظيمة لما لها من أجر، كما جعل الله عز وجل ثواب الليلة خير من ثواب ألف شهر، فقال الله تعالى “ليلة القدر خير من ألف شهر”، ولهذا يبحث الجميع عن طرق متعددة لاغتنام تلك الليلة بالدعاء والصلاة الذكر.

دعاء ليلة القدر 1441

قال الله تعالى:

“إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر”.

فيقوم المولى عز وجل بإنزال الملائكة في تلك الليلة العظيمة إلى السماء الدنيا، كما يستجيب الله عز وجل لدعاء المؤمنين في تلك الليلة، وكذلك في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، خاصة الليالي الوترية.

الأدعية المستحبة في ليلة القدر:

  • اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

فقد روت أم المؤمنين “عائشة” رضي الله عنها، أنها قالت: “قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟، فقال “صلى الله عليه وسلم”، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

علامات ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 1441
دعاء ليلة القدر 1441

اجتهد علماء الدين على مر العصور في تحديد علامات ليلة القدر، ووفقًا للعلماء، فإن العلامات التالية من علامات الليلة العظيمة:

  • ورد على النبي عليه السلام أنه قال: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها طست حتى ترتفع”، فكانت العلامة الأولى هي طلوع الشمس بلا شعاع.
  • تذاكر الصحابة ليلة القدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أيكم يذكر حيث طلع القمر وهو مثل شق جفنة، فكانت العلامة الثانية خروج القمر مثل شق جفنة.
  • الليلة تكون غير حارة وغير باردة فهي معتدلة محببة.
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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