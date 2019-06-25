دعم مالي للسعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص من صندوق تنمية الموارد البشرية

يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمام العاملين إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، إذ يدعم برنامج دعم المهارات أغلب مهن سوق العمل، رغبة وسعيا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على تحفيز المنشآت الخاصة على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مهارات العاملين الذين على رأس العمل.

دعم مالي لراتب الموظف السعودي

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف بالقطاع الخاص إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و 10 % للسنة الثالثة، كما يمد الصندوق بنسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

جوانب برنامج دعم التوظيف

وبحسب ضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، يتم توجيه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأقصى من الأجر 10 آلاف ريال، كما أن الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يتركز على أربعة جوانب، هي:

دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل.

دعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

دعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

خطوات التسجيل والاستفادة من البرنامج

وعمل هدف على منح المنشآت 4 خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة الكاملة من البرنامج؛ وهي: