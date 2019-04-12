برنامج سند محمد بن سلمان يحدد 9 شروط للحصول على دعم مبادرة سند الزواج

برنامج سند محمد بن سلمان ، يلقَ تفاعلًا كبيرًا، ولا سيما أولى مبادراته، مبادرة سند الزواج، ويتساءل المواطنون حول كيفية التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم من مبادرة سند الزواج، وقد حدد البرنامج عددًا من شروط الأهلية للحصول على الدعم، وكذلك كيفية التسجيل في البرنامج، وفي هذه المقالة نعرض الـ9 شروط للأهلية وطريقة التسجيل.

شروط الأهلية للحصول على دعم مبادرة سند الزواج

تقوم مبادرة سند الزواج باعتبارها مبادرة إجتماعية وإحدى وأولى خدمات ومبادرات برنامج سند محمد بن سلمان، على تقديم الدعم بشكل خاص للمتزوجين حديثًا، وذلك ضمن إطار حرص القيادة على تخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة، ومن اجل ذلك فإن اختيار المستحقين للدعم وفقًا لهذه الشروط :

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة والزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول لجهة الرجل.

أن يكون طالب الدعم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم في مبادرة سند الزواج.

أن يكون الدخل الشهري دون الـ4000 ريال.

ألا يتجاوز قيمة المهر الـ50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

الأولوية في الاختيار تكون لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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طريقة التسجيل في برنامج سند للاستفادة من دعم مبادرة سند الزواج

بيّن برنامج سند محمد بن سلمان طريقة التسجيل في البرنامج إلكترونيًا وهي الطريقة الوحيدة للتقديم، للاستفادة من أولى مبادرات البرنامج باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي من هنـــا

الضغط على مبادرات البرنامج والتي تتضمن مبادرة سند زواج والضغط عليها أيضًا.

الاطلاع على الشروط والمعايير التي يتطلبها البرنامج والتاكد مدى مطابقتها على المواطن الراغب بالتقديم.

إنشاء حساب في البرنامج والذي يتطلب تدوين بيانات خاصة بالمتقدم .

اجتياز دورة الوعي المالي .

انتظار رسالة تتضمن اعتماد الطلب .

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