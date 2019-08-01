دعوة المستحقين لمكافأة ال 50 ألف ريال إلى تقديم طلبات صرف المكافأة للإدارة العامة لتعليم الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء استقبال طلبات صرف مكافأة ال 50 ألف للخريجين الجامعيين المستحقين للمكافأة، والذين تم إيقاف صرف المكافأة لهم، على أن يتم تقديم الطلبات والمستندات قبل تاريخ 26 ذى الحجة 1440 هجرياً.

يذكر أن المستحقين لمكافأة الخمسين ألف هم من تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذى القعدة 1407 هجرياً.

حيث أكد “عبدالله بن سعد الغنام” مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة بأن هذا القرار يأتى بعد الموافقة على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف مكافأة ال 50 ألف للخريجين الجامعيين والذين تم تعيينهم بالدولة، حيث لم يتم صرف المكافأة لهم فى حينه.

شروط صرف مكافأة ال 50 ألف :

على المتقدمين لصرف المكافأة الإقرار بعدم صرفها مسبقاً.

أن تكون الدراسة جامعية بنظام الانتظام.

إرفاق المستندات المطلوبة (صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة – الهوية الوطنية – رقم الحساب البنكى مصدّق من البنك)

فى حالة كان المستحق للمكافأة متوفياً فيجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة، وكذلك صورة الحساب البنكى للوكيل.

آخر موعد لتسليم الطلبات والمستندات هو 26 ذى الحجة 1440 هجرياً.

يذكر أن الأمر السامى والصادر عام 1401 يقضى بصرف مكافأة خمسين ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين يعملون بالسلك الوظيفى الحكومى، على أن تكون دراسته الجامعية بنظام الانتظام وليس الانتساب.