دليل تسجيل روضة في نظام نور 1441 | شرح كيفية التسجيل في رياض الأطفال

شرح دليل تسجيل روضة في نظام نور 1441 هـ، أعلنت وزارة التعليم دليل المستخدم لكيفية التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441، وفق مواعيد التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل، والمقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، من رابط نظام نور ولي الأمر لجميع الإدارات التعليمية بالمملكة، وفق أولوية التسجيل للطلاب المستجدين من الأطفال السعوديين وغير السعوديين، بعد حالة الانتظار التي دامت لعدة أسابيع منذ انطلاق وفتح تسجيل طالب جديد في المرحلة الابتدائية، وسنرفق الشرح التفصيلي الذي خرج عن الوزارة لتوضيح ألية التسجيل في نظام نور للروضة.

وزارة التعليم السعودية كانت قد أعلنت عن انطلاق عملية التسجيل في رياض الأطفال لمرحلة الطفولة المبكرة، والمرقق ن تبدأ وفق مستويات وشراح القبول التي حددتها الوزارة، في يوم 16 شعبان 1440 الموافق 21 أبريل 2019، وسيكون التسجيل في الروضات الحكومية والأهلية معتمد على ثلاثة من المستويات وفق تاريخ ميلاد الطفل، ومن خلال متابعة دليل تسجيل روضة في نظام نور 1441 سنتعرف على الخطوات الصحية لكيفية تسجيل طفل في نظام نور بمرحلة رياض الأطفال .

شرح دليل تسجيل روضة في نظام نور

أشارة وزارة التعليم في تعميمها الوزاري حول مواعيد تسجيل رياض الأطفال 1440-1441، أن الأولية لعملية التسجيل في الروضات ستكون للروضات الحكومية، وسيتم استقبال طلبات تسجيل الأطفال السعوديين والأطفال غير السعوديين من أم سعودية، لإتمام عملية القبل أولاً، ويمكن التعرف على تلك المستويات من خلال الإعلان المنشور عن وزارة التعليم.

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أولياء الأمور يمكنهم الآن وقبل ساعات من فتح تسجيل الروضة 1441، الإطلاع على دليل المستخدم لشرح طرق إدخال البيانات، وتسجيل الدخول على نظام نور حساب ولي الأمر، سواء كانت تسجيل جديد، أو فتح حساب مسجل من قبل وتحديث بياناته واسترجعا كلمة المرو للحساب حال فقدنها، وفي شرح منفصل ستجدون طرق تسجيل ول أمر جديد في موقع نور.

رابط نظام نور تسجيل الروضة 1441

الإطلاع على دليل المستخدم لتسجيل الروضة 1441، ستكون هي أولى خطوات عملية التسجيل في الروضات، ثم التوجه إلى رابط نظام نور لتسجيل الروضة 1441 ، عقب ذلك يتم إدخال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق، واختيار خدمة تسجيل الطفولة المبكرة أو تسجيل الروضة.

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