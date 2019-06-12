ديسكو في جده يتصدر تويتر بعد انباء عن افتتاح أول ملهى ليلى في السعودية

بين الرفض والسخريه انتشر هاشتاق #ديسكو_في_جده على موقع التدوينات المصغره تويتر حيث اصبح رقم واحد كتريند حيث الالاف من التغريدات غالبيتها حمل طابع سخريه من الفكرة , حيث تم الإعلان عن افتتاح اول ملهى تابع لسلسلة النوادي الليلية “وايت” سيكون موقعه في الواجهة البحرية لمدينة جدة.

وبحسب الاخبار المتداولة فإن الملهى الليل الجديد بجدة لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه, ومواعيده ستكون بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر فيديو يوضح فيه ناشره التجهيزات النهائية للملهى وطبيعته واصفاً اياه بأنه ديسكو محترم للعائلات، وموضجاً فيه اسعار الدخول المتوقعه حيث اشار انها ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وحول هذا الموضوع أوضح مدير الاتصالات الإقليمي لشركة “وايت”، سيرج طراد، إن الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتاً ضمن مهرجان جدة السنوي.

وحتى اللحظة لم يصدر بيان رسمي حول الخبر من الحكومة السعودية وخاصة الهيئة العامة للترفيه، ورئيسها تركي آل الشيخ، على موضوع الملهى الليلي.