ديوان المظالم| يعلن عن وظائف خالية للرجال على المرتبتين الرابعة والسادسة “تعرفوا على التفاصيل”

أفصحت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن وجود بعض الوظائف المتاحة الخالية للرجال، وذلك بمقر الديوان ومحاكمه في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية على المرتبتين السادسة والرابعة، هذا ويمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقة الوظيفية وييتم التعيين من خلال رابط جدارة للتوظيف بديوان ومحاكم المقرات التالية الآتية :

• جدة.

• الرياض.

• المدينة المنورة.

• الدمام.

• سكاكا.

• أبها.

• مكة المكرمة.

• الإحساء.

• نجران.

• حائل.

الشروط المحددة للالتحاق بوظائف المرتبة الرابعة والسادسة :

شددت الإدارة العامة للموارد البشرية على ضرورة توافر شروط معينة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وإليكم الشروط :

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بأن يبلغ عمره أكثر من ثمانية عشر عاماً.

• يجب أن يكون المتقدم لائقاً بدنياً وأن يمتاز بحسن السيرة والأخلاق.

• بالإضافة لما سبق يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية.

• أن يكون المتقدم للوظيفة شخص قويم، وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو غير ذلك من العقوبات، فضلاً عن بعده عن جرائم الرشوة والتزوير وغيرها.

• أن يكون المتقدم على وظائف المرتبة الرابعة قد نتمكن من اجتياز اختبار القدرات العامة والقدرات المعرفية.

• يشترط ان يحتار المتقدم الاختبارات قبل تاريخ 3/11/1440.

• ان يجون المتقدم غير مفصول من الخدمة لسبب تأديبي

• يشترط على المتقدم ان يجتاز اختبار قياس القدرة المعرفية، والمختص بتقديمهما المركز الوطني للقياس.

• يجب على المتقدم أن يجري الاختبار قبل التاريخ 3/11/1440 ھ ومن ثم يتم إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

رابط التوظيف :

أخيراً، أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم للوظائف المذكورة، سيكون من خلال رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، بدءاً من 15/10/1440ھ إلى 17/10/1440 ھ.