ديوان المظالم يعلن عن وظائف شاغرة للرجال .. رابط وشروط ومواعيد التقديم

أعلنت اليوم الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم بالمملكة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف من الرجال بعدة مقرات بديوان المحاكم في كل من (الرياض، والمدينة المنورة، الدمام، وجدة، سكاكا، ومكة المكرمة، أبها، والأحساء، ونجران، وحائل) وحددت إدارة الموارد البشرية طريقة التعيين بالوظائف بطريقة المسابقة الوظيفية، وذلك لشغل الوظائف على المرتبتين الرابعة والسادسة، وذلك لكل من لدية الرغبة في شغل هذه الوظائف إذا توافرت فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بديوان المظالم.

شروط شغل وظائف ديوان المظالم

وحددت اللائحة التنفيذية للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم توفر الشروط التالية لشغل الوظائف:

أن يكون راغب التعيين سعودي الجنسية.

أن يكون عمره ثمانية عشر عام على الأقل.

أن يكون لائقا صحيا لشغل الوظيفة.

أن يكون حسن السير والأخلاق.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة.

ان لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة حبس لمدة تزيد عن عام أو أن يكون قد أُدين في جرائم رشوة أو تزوير أو اختلاس.

أن لا يكون قد حكم عليه في جرائم مخدرات أو مسكرات، أو أن يكون قد حكم عليه من قبل ومضت سنة على الأفل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

أن لا يكون قد تم فصله من الخدمة بأي من وظائف الدولة لأي أسباب تأديبية.

أن لا تكون له خدمة سابقة انتهت، ما لم تكن قد مضت سنة على انتهاء مدة خدمته.

وكذلك يشترط لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة أن يجتاز اختبار قياس القدرات العامة، ولشاغلي وظائف الدرجة السادسة اجتياز اختبار قياس القدرات المعرفية، بشرط أن يكون المتقدم قد أنهى اختبار القياس قبل تاريخ 3 / 11 /1440هـ.

رابط وموعد التقديم على وظائف ديوان المظالم

هذا وقد حددت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم الرابط التالي للتقديم للوظائف المطلوبة وهو http://jobs.bog.gov.sa/Hiring/Home.aspx، كما نوهت على أن التقديم سيبدأ يوم 15 / 10 /1440 وسينتهي يوم 17 / 10 /1440هـ.