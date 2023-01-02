د.إحسان المعتاز: الشركات العائلية توظف أكثر من 80% من المواطنين في القطاع الخاص

قال أستاذ المراجعة وحوكمة الشركات بجامعة أم القرى، الدكتور إحسان المعتاز، إن الشركات العائلية تلعب دوراً هاماً ومحورياً في توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

وأضاف المعتاز في مداخلته لقناة الإخبارية “إن الشركات توظف أكثر من 80% من المواطنين في القطاع الخاص، وهي ملتزمة بتوظيفهم لديها، وهذا ما يوفر فرص عمل”.

وتوقع أستاذ الحوكمة، وجود شركات كثيرة عائلية متخصصة في مجالات متنوعة (بعيداً عن مجالات العقارات والمقاولات)، وأيضا شركات متخصصة في مجال التقنية، ووسائل التواصل المختلفة، لاسيما مع زهور جيل جديد مولع بحب التكنولوجيا والتقنية، والمختلف جذريا عن الأجيال الفائتة.

وأكد المعتاز في مداخلته، أن ظهور المزيد من الشركات العائلية أمر إيجابي، وذلك نظراً لولاء أعضاء ذلك النوع من الشركات ومنسوبيها لإنجاح الشركات والأسماء التي تحملها، وهي من أكثر الشركات نجاحاً في المملكة لالتزامها بنظام العمل.