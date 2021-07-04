رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح باب التقديم على برامج التوظيف لحملة الثانوية

بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب التقديم على البرامج الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، وذلك لحملة الثانوية العامة، اعتبارًا من اليوم الأحد 4/7/2021م، ومن مزايا البرنامج احتساب مدة التدريب في المعهد ضمن مدة الخدمة العسكرية، ومنح مكافآت شهرية للمتقدم قدرها 1000 ريال طيلة فترة الدراسة، إضافة إلى تأمين طبي، وإمكانية العلاج بالمستشفيات الخاصة بالقوات المسلحة، وفي السطور القادمة بيان لتفاصيل البرنامج.

رئاسة الحرس الملكي

شروط التقديم على برامج رئاسة الحرس الملكي

البرامج تتضمن :

برمجة الحاسب الآلي.

السكرتير التنفيذي.

إدارة سلاسل الإمداد.

واما الشروط المطلوبة للتقديم على برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب فتشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية”، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج.

لا يقبل المتقدم الحاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاما.

لا يقل الطول عن 170 سم.

أن يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذا بنية جيدة تتناسب مع طوله.

موعد وطريقة التقديم على برامج رئاسة الحرس الملكي

يبدأ التقديم للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط ومتطلبات البرامج، عن طريق الرابط التالي: بوابة معهد الإدارة العامة – التقديم البرامج الإعدادية، ويبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442هـ، و4 يوليو 2021م.