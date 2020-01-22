رابط أبشر توظيف..التسجيل والاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الأمن البيئي 1441
أعلنت إدارة القبول المركزي عن ظهور نتائج القبول في عدة وظائف عسكرية وذلك من خلال بوابة أبشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، حيث كانت قد طرحت مجموعة من الوظائف منها الأمن البيئي ووظائف مكافحة المخدرات، وقوات الأمن الخاصة..وغيرها على حسب القطاع الذي يعلن عن الوظائف المتاحة، علماً بأن جميع الوظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية وذلك وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل إدارة كلاً منهم.
الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الأمن البيئي عبر أبشر توظيف
من خلال بوابة أبشر للتوظيف يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية، وذلك عن طريق اختيار إحدى النتائج المعلنة أمامك في الرئيسية على الموقع، ويمكن معرفة نتائج القبول بالأسماء أو الرتبة من خلال ملء البيانات المطلوبة وبعدها تظهر النتيجة، ومن ثم تجد أسفل الأوراق المطلوبة أثناء الحضور.
طريقة التسجيل في أبشر التوظيف لاستعلام نتائج القبول
- أولاً لابد أن يكون لك حساب على منصة أبشر توظيف.
- ادخل على رابط بوابة أبشر للتوظيف.
- حدد الوظائف التي تريد الاستعلام عن نتائج القبول بها من الموجودة أمامك.
- ثم اضغط على نتائج القبول الموجودة أعلى الصفحة.
- ومنها سوف تفتح لك نافذة بها بيانات عليك تعبئتها، التي تشمل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة).
- بعد ذلك اضغط على كلمة عرض سوف تظهر جميع المعلومات اللازمة عن نتائج القبول.