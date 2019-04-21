رابط “أبشر” للتقدم علي الرتب العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات 1440 هجرياً

نقدم لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرتب العسكرية “وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي”رجال، ولرتبة جندي نساء، وذلك في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم والتسجيل

تحدد موعد التقديم علي الوظائف المذكورة، من الفترة من يوم الأحد الموافق 16/8/1440 هجرياً الساعة 10 صباحاً وحتي يوم الخميس الموافق 20/8/1440 هجرياً الساعة 10 صباحاً

رابط التسجيل علي وظائف مكافحة المخدرات

للتسجيل علي وظائف مكافحة المخدرات، الدخول علي رابط موقع أبشر للتوظيف من هنا، وهو موقع مخصص لوظائف وزارة الداخلية

المؤهلات المطلوبة لكل رتبة

الرتبة المؤهل المطلوب وكيل رقيب”رجال” شهادة البكالوريوس عريف”رجال” شهادة دبلوم معتمدة لمدة سنتين أو أكثر ما بعد الثانوية العامة جندي أول”رجال” شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها+ دورة تخصصية لمدة عام أو أكثر بعد الثانوية جندي”رجال- نساء” شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

شروط التقديم علي وظائف مكافحة المخدرات

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية والمنشأ، ويستثني من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين علي وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون مطروداً من إحدي الكليات أو المعاهد العسكرية. أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولايزيد عن 30 عاماً وقت تقديم الطلب. بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عاماً ولايزيد عن 35 عاماً وقت تقديم الطلب. أن يتم إجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللياقة وكافة مراحل القبول والنجاح. ألا يقل طول المتقدم عن 168سم ويتناسب مع الوزن، وبالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل الطول عن 160سم ويتناسب مع الوزن. ألا يكون متزوجأ من غير سعودية، وبالنسبة للعنصر النسائي ألا تكون متزوجة من غير سعودي. أن يكون المتقدم حاصلاً علي المؤهل المطلوب للرتبة المتقدم عليها، وبالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها.

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