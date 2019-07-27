رابط أبشر absher.sa للاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440 وتأشيرة الخروج والعودة

رابط أبشر للتوظيف.. بعد الإعلان رسميًا عن فتح باب القبول والتسجيل على الرتب العسكرية المختلفة من (جندي أول وجندي)، نشرت أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن استقبالها طلبات التقديم على الرتب المذكورة والعمل بها في وحدات قوات الأمن الخاصة ، كما نوهت في منشورها على ما يلزم تقديمه والشروط التي يجب توافرها وموعد التقديم للالتحاق بالوظائف العسكرية المختلفة وذلك للقبول عبر أبشر للوظائف العسكرية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر absher.sa

كما ننشر لقرائنا الكرام رابط بوابة أبشر حتى يمكنهم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر absher.sa ، ويمكنهم أيضا الاستعلام عن تأشيرة الخرووج والعودة للمقيمين وكل ذلك بالتفصيل عبر موقعنا.

رابط نتائج القبول بالدفاع المدني 1440

وسبق أن نشرنا رابط نتائج القبول بالدفاع المدني 1440 بعد فحص طلبات المتقدمين والذين تم تسجيلهم للبيانات الصحيحة لهم للتقديم على رتب عسكرية مختلفة (جندي أول وعريف وجندي) ، للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية.

شروط الالتحاق عبر أبشر absher.sa للتوظيف 1440

توافر الجنسية السعودية للمتقدم. استثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة. لا يقل طول المتقدم عن 170 سم. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما. لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما. لا يكون قد سبق له العمل في أي جهة حكومية. زواجه من زوجة سعودية وليس غيرها. حسن السير والسلوك حصول المتقدم على تقدير جيد. أن يجتاز الكشف الطبي.

كيفية التسجيل عبر أبشر absher.sa 1440

ونشرح لكم قرائنا طريقة وكيفية التسجيل عبر أبشر وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للتقديم: