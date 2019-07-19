بشرى من المملكة لراغبي العمل الموسمي: رابط التقديم للوظائف المؤقتة خلال موسم الحج الحالي

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن تفتح باب التقديم راغبي العمل في الوظائف المؤقتة بمدينة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وذلك للعمل خلال موسم الحج للعام الحالي 1440، عبر بوابة «أجير لموسم الحج»، إذ توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل موسمي للكثير من الوافدين المقيمين لكن اشترطت الموافقة من صاحب العمل، وكذلك للمرافقين وأبناء الجاليات، كما اشترطت أن يكون السن لا يقل عن 16 عاما، وفي نفس الوقت غير مسموح للزائرين بالعمل وكذلك العمالة المنزلية.

تشجيع العمل الموقت في السعودية

تلقى وزير القوى العاملة، ممثلة في المستشار العمالي عثمان رمضان في مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، التقرير وهناك تقرير آخر عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، والمشار فيه إلى أن السعودية تهدف عن طريق وزارة العمل إلى تشجيع وتنظيم العمل الموقت في موسم الحج خدمة لضيوف الرحمن وتلبية احتياجاته.

أجير تعرض فرص العمل خلال موسم الحج

وتعرض بوابة «أجير» من خلال موقعها فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج؛ إذ تتيح للشركات العاملة أن تطرح الوظائف الخالية لديها خلال موسم الحج ، ويستطيع كل من يرغب في التقديم للوظائف المرغوبة أن يرفع سيرته الذاتية على الموقع حسب بالخطوات الموضحة عليه، كما أنه للتوضيح الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

رابط بوابة أجير للتقديم للعمالة الموسمية المؤقتة

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الشركات العاملة في الحج والأفراد الباحثين عن عمل خلال موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa.