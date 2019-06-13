رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441.. ظهرت رسميا

ننشر رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440-1441 بعدما تم الإعلان رسميا عن ظهور النتائج منذ قليل، اليوم الخميس، هذا وقد غرد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على حسابه الرسمي على تويتر، منوها عن ظهور أسماء المرشحين للوظائف التعليمية، ومنوها عن رابط موقع النتيجة رسميا، وقال العصيمي، أن وزارة التعليم تدعو 10326 للمطابقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، حيث نشر سيادته الأوراق ومتطلبات عملية المطابقة ومواعيدها واماكنها.

وبخصوص مكان المطابقة للمقبولين والمرشحين للوظائف التعليمية سيكون “جميع فروع وزارة الخدمة المدنية”، ومواعيد المطابقة ستكون من يوم الأحد 13 شوال 1440 وحتى يوم الأربعاء 16 شوال 1440، هذا وتنبه الوزارة على ضرورة احضار أصول المستندات والوثائق المطلوبة عند عملية المطابقة وهذا أمر ضروري، وتنبه الوزارة أن عدم الحضور في مواعيد المطابقة يعتبر عدول عن الترشح للوظيفة، وأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح النهائي.

رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

نشرت الوزارة رابط أسماء المرشحين، ويلقى الرابط زيارات كبيرة، ولن يكون هناك رابط جديد لأسماء المرشحين للوظائف التعليمية غير الرابط الذي تم الإعلان عنه، ومن خلال الرابط ستتعرف على كل الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة للمطابقة، ورابط الموقع هو:

رابط أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.