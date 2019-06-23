رابط الحصول على الإقامة المميزة السعودية عبر منصة “سابرك” ومزاياها وشروط الحصول عليها

أعلن مركز الإقامة المميزة عن إستقبال طلبات الراغنين فى الحصول علي “الإقامة المميزة” بالمملكة العربية السعودية، إبتداء من اليوم وذلك عبر البوابة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، ويمكن من خلالها إجراء ارسال الوثائق المطلوبة والتسديد الإلكتروني للمبلغ المالي المخصص لإتمام الإجراءات اللازمة، ويوجد بالموقع تعريف بنظام المتبع، ويوجد نوعين من “الإقامة المميزة” ، النوع الأول الحصول على إقامة غير محددة المدة ويحصل عليها المتقدم بعد انطباق كاقة الشروط النظامية، مقابل دفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحده فقط، ام النوع الثاني هي إقامة صالحة لمدة عام واحد قابلة للتجديد، ويمكنكم الحصول عليها فى حالة استيفاء الشروط اللازمة، مقابل دفع مبلغ قدره 100,000 ريال سعودي فى العام الواحد.

مزايا الاقامة المميزة فى حالة الحصول عليها يحق لك اللإقامة بالمملكة وإحضار عائلتك .

الحصول على تأشيرات لأقاربك وفقا للوائح المحدده.

القدرة على استقدام عمالة منزلية وفقا لاحتياجاتك .

الانتفاع بالعقارات التي توجد بالمدينة المنورة و مكة المكرمة، لفترة لا تتعدى 99 عام، وذلك وفقا لاليات وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار .

الحق فى الحصول على صك إنتفاع صادر من وزارة العدل .

يمكن انتقال الصك للغير، ولكن فى ايطار الشروط المحددة .

امكانية امتلاك عقار لاغراض مختلفة السكن او الاغراض الصناعية أو التجارة، ماعدا في منطقتى المدينة المنورة ومكة المكرمة وفقا للوائح .

إمتلاك وسيلة نقل خاصة.

الحق فى العمل بالمنشات الخاصة والتنقل بينها، ويستثنى من ذلك الوظائف التى يمنع على غير السعوديين العمل بها .

استعمال الممرات المحدده للسعوديين عند الدخول الى المملكة خلال منافذها وخلال الخروج منها .

الحق فى مزاولة الأعمال التجارية طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي . شروط الحصول على الإقامة المميزة في المملكة لابد ان يكون جواز السفر ساري وغير منتهى .

تقديم ما يثبت على المقدرة المالية لمقدم الطلب .

لا يقل سن المتقدم عن 21 عام .

تقديم السجل الجنائى الذى يبين عدم وجود اى سوابق للمتقدم .

إرفاق بيان صحي يبين عدم وجود اى امراض معدية، ولابد ان يكون تاريخ اصداره لم يمر عليه 6 اشهر من تاريخ التقديم .

لابد ان تكون اقامة المتقدم نظامية إذا كان داخل المملكة .