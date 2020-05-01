رابط استخراج تصريح التنقل| شروط وخطوات استخراج تصريح التنقل بين المدن

رابط استخراج تصريح التنقل وشروط وخطوات استخراج تصريح التنقل بين المدن نوفره لكم من خلال هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن تفعيل صفحة تلقي طلبات استخراج تصريح التنقل من الأمن العام بين المناطق والمدن والأحياء بالمملكة العربية السعودية، بالنسبة لأوقات منع التجوال التي سبق وحددتها إدارة الأمن العام بالمملكة، وأكدت وزارة الداخلية بالمملكة على ضرورة اتباع التعليمات التي أشار بها الأمن العام، وضرورة إلتزام مواطني ومقيمي المملكة باستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا في أوقات الحظر من منازلهم، خلال أوقات الحظر بداية من الخامسة مساءًا وحتى التاسعة صباحًا، ونوفر لكم من خلال هذا التقرير رابط استخراج تصريح التنقل.

رابط استخراج تصريح التنقل

لاستخراج تصريح التنقل، قم باتباع الخطوات التالية:

أدخل على رابط موقع التسجيل.

أدخل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

اختر إرسال.

إملأ البيانات المطلوبة.

أكتب مبرر الطلب.

انتظر وصول الرسالة على جوالك بوصول الطلب واستلامه.

انتظر دراسة الطلب والموافقة عليه أو الاعتذار.

في حالة القبول، فإن رسالة الموافقة ستتضمن خط السير ووقت التنقل برقم الهوية.

شروط استخراج تصاريح التنقل

لإصدار تصاريح التنقل بين المدن والأحياء في المملكة العربية السعودية، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

الطلب موافق للشروط المعتبرة. وجود ظرف استثنائي طارئ أو إنساني للتنقل. إرفاق ما يثبت الظرف الذي يتطلب التنقل من إثبات مقر سكن أو تقرير طبي أو غيره. لايمكن إرسال الطلب لنفس الشخص أكثر من مرة، فإرسال الطلب أكثر من مرة قد يسبب مشكلات في النظام، على رأسها تأخر الرد أو قبول الطلب.

خطوات استخراج تصريح التنقل

رابط استخراج تصريح التنقل وقت الحظر

يمكنكم استخراج تصريح التنقل وقت الحظر من خلال الرابط التالي: