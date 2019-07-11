رابط استعلام عن بلاغ هروب عبر بوابة وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

تقدم البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، خدمة استعلام عن بلاغ هروب، وهي واحدة ضمن مجموعة كبيرة من خدمات مكتب العمل الإلكترونية، ويستفيد من خدمة استعلام عن بلاغ هروب عامل برقم الإقامة، كل من المواطن أو صاحب العمل، وأيضاً العامل الوافد أو المقيم، كما أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الأخرى من خلال البوابة الإلكترونية، حيث أنها تعمل على توفير الكثير من الخدمات للمستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل المختلفة، بطرق ميسرة وبسيطة.

من ناحية أخرى تسعى حكومة المملكة العربية السعودية من أجل محاربة ظاهرة هروب العمالة الوافدة، سواء من الكفيل أو صاحب العمل، أو عدم تجديد الإقامة الخاصة به، مما تجعل المقيم أو العامل الوافد يتعرض للكثير من العقوبات النظامية، التي قد تصل إلى حد الترحيل والمنع من دخول المملكة مرة أخرى في بعض الحالات، لذلك فإن خدمة استعلام عن وافد هارب، يمكن من خلالها أن يتعرف صاحب العمل أو المقيم والموظف الوافد أيضاً من حالة كفالته وبعض البيانات والتفاصيل الأخرى.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

بجانب خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب الذي توفره الوزارة عبر خدمات مكتب العمل الإلكترونية، تقدم أيضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات التي يمكن إنجاز المعاملات الإلكترونية في وقت قياسي، وذلك في محاولة منها لرفع المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن أبرز تلك الخدمات، خدمة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وهي خدمة إلكترونية تمكن صاحب العمل من معرفة حالة الإقامة وحالة الكفالة الخاصة بالعامل الوافد، وجنسيته والمنشأة التي يعمل بها.

من هو الوافد الهارب

الوافد الهارب هو أي شخص يقيم بطريقة غير مشروعة في المملكة العربية السعودية، مثل الأشخاص التي تأتي للحج والعمرة، ومن ثم يخالفون أنظمة الإقامة والعمل، أو الأشخاص التي تدخل إلى حدود الدولة بتأشيرة زيارة على سبيل المثال، ولم يغادر صاحب التأشيرة المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة، ولهذا يجب على مخالفي نظام الإقامة والعمل أن يقومون بتسوية الأوضاع القانونية عبر الطرق المشروعة حتى لا يتعرض للغرامة والترحيل الفوري.

كيف أعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل

سؤال يطرحه الكثير من المقيمين أو العمالة الوافدة في المملكة، وهو كيف أعرف أن علي بلاغ هروب من الكفيل، لكي تستطيع معرفة إن كان عليك بلاغات هروب مسجلة ضدك أم لا، فهذا يتطلب أن يكون لديك إقامة سارية المفعول، ومن خلال تسجيل دخول وزارة العمل يستطيع العامل الوافد اختيار الخدمة ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، وبهذا سيتم عرض بيانات بها إن كان تم تقديم بلاغ تغيب عن العمل أم لا.

استعلام عن وافد هارب

في البداية وقبل الدخول إلى خدمة استعلام عن وافد هارب، فسواء كنت مقيم أو صاحب عمل، يجب أولا التسجيل في مكتب العمل الخدمات الإلكترونية، وذلك من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، التي تعمل على توفير عنصر الوقت والجهد، مثل خدمات نقل الكفالة، خدمات تغيير المهنة، خدمات الاستعلام عن اسم صاحب العمل، وأيضاً خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، التي يتمكن من خلالها الكفيل أو الموظف الوافد من معرفة إن كان هناك بلاغات هروب مسجلة ضده أم لا، بعد كتابة البيانات المطلوبة.

استعلام عن بلاغ هروب

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تقدم خدمة استعلام عن هروب عامل برقم الإقامة، وذلك من خلال تسجيل دخول وزارة العمل على رابط استعلام عن بلاغ هروب، حيث يتمكن أي من العمالة الوافدة في المملكة بشكل عام من معرفة إن كانت الإقامة الخاصة به مسجل عليها بلاغ هروب من عدمه، وذلك عن طريق كتابة رقم الإقامة، الرمز المرئي، وأخيراً سيتم عرض كافة البيانات والتفاصيل ومعرفة إن كان هناك بلاغ تغيب عن عمل أم لا.