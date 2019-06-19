رابط استعلام عن صلاحية إقامة عبر منصة أبشر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

تتيح منصة أبشر وزارة الداخلية، خدمة استعلام عن صلاحية إقامة، وهي واحدة ضمن مجموعة من خدمات أبشر الإلكترونية، تهم كافة العمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة بشكل عام، سواء للعمل أو الدراسة، ويمكن من خلال خدمة الاستعلام عن الإقامة، معرفة تاريخ انتهاء وموعد التجديد الخاص بها، وذلك حتى لا يقل المخالف لأنظمة الإقامة أو العمل إلى العقوبات المقررة من قبل وزارة الداخلية.

خدمات أبشر الإلكترونية

بجانب خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة الاستفادة بعدد آخر من خدمات أبشر الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن إيقاف خدمات، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن التعاميم، وهي خدمة يتمكن من خلالها المستفيد من معرفة إن كان عليه تعميم مسجل عليه من عدمه، ويمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق زيارة بوابة وزارة الداخلية، ثم الخدمات الإلكترونية، وأخيراً كتابة البيانات المطلوبة.

استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة

هذا ويمكن من خلال منصة أبشر الجوازات السعودية الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية بشكل عام والإقامة بشكل خاص من خلال رابط استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة، ويمكن دفع الرسوم من خلال القنوات المخصصة لذلك، إما عن طريق الصراف الآلي، أو عن طريق أي من البنوك المشتركة، وقد تصل عقوبة عدم سداد رسوم تجديد الإقامة المنتهية إلى حد الترحيل، على أن تكون في المرة الأولى 500 ريال، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

عبر أبشر الجوازات السعودية يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهي خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب العمل أو المقيمين والعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية من معرفة تاريخ انتهاء الإقامة، وكانت المديرية العامة للجوازات نشرت من خلال صفحتها الرسمية على تويتر، أنه يجب بين الحين والآخر الاستعلام عن الإقامة، وفي حال إن احتاجت إلى تجديد، فيجب تجديدها قبل انتهاءها بوقت كاف، حتى لا يتم تطبيق العقوبات أو الغرامات المالية على مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة.

استعلام عن صلاحية إقامة

يمكن للعمالة الوافدة أو المقيمين في المملكة من خلال تسجيل دخول أبشر الجوازات معرفة كافة الأمور ولتفاصيل المتعلقة بإقامة العامل، وذلك من خلال رابط استعلام عن صلاحية إقامة، عبر كتابة بعض البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، كذلك يمكن الاستفادة من كافة خدمات موقع أبشر الإلكتروني من خلال رابط التسجيل في أبشر، من بينها خدمات أبشر المرور، أبشر الأحوال المدنية، وهي الخدمات التي يستفيد منها كل من العامل والمواطن على حد سواء.