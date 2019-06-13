رابط اسماء جدارة المرشحات للوظائف التعليمية 1441 في فحص نتائج مفاضلة المقبولين في وظائف التعليم

تعلن وزارة التعليم رابط اسماء جدارة المرشحات للوظائف التعليمية 1441 بعد قليل، وسيوضح مبارك العصيمي كيفية فحص نتائج مفاضلة المقبولين في وظائف التعليم للعم المقبل، لمعرف أسماء المرشحين والمرشحات لاستكمال مفاضلة جدارة الخدمة المدنية المقرر الإعلان عنها مساء اليوم الخميس، ووسط حالة الترقب والقلق زادت حالة التساؤل حول متى الإعلان عن أسماء المقبولين والمقبولات مبدئياً وما هي متطلبات الفترة المقبلة لحين الإعلان عن كشوف أسماء المعلمين والمعلمات الجدد النهائية الوظائف التعليمية ۱٤٤۱ .

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية الأستاذ مبارك العصيمي أن إعلان رابط اسماء جدارة المرشحات للوظائف التعليمية، وكذلك المرشحين لشغل وظائف التعليم بشكل مبدئي، سيكون مساء الخميس 13-6-2019، وعبر موقع وزارة التعليم سيتم وضع روابط فحس أسماء المقبولين والمقبولات مبدئيا، ومنها سيتم التعرف على متطلبات مطابقة البيانات في فرواع ومرتكز وزارة الخدمة المدنية بالمحافظات، لتسليم المستندات والتأكد من صحة البيانات لتحديد موعد المقابلة الشخصة واستكمال باقي الاختبارات المقررة لانتقاء أفضل المرشحين والمرشحات ومن ثم إعلان اسماء المعلمين والمعلمات الجدد النهائية وتحديد مواعيد استلام العمل للعام الدراسي 1440-1441 .

فحص رابط اسماء جدارة المرشحات للوظائف التعليمية 1441

نضع لكم بعد قليل روابط الاستعلام عن المقبولين والمقبولات في وظائف التعليم الشاغرة البالغ عددها 10456 وظيفية تعليمية متنوعة، موزعة على جميع المناطق التعليمية بمحافظات المملكة العربية السعودية، ومنها سنسوق لكم كيفية تم احتساب نتائج مفاضلة جدارة الخدمة المدنية، والعوامل المؤثرة في نتائج المفاضلة، والتي سمكن للخريج أو الخريجة معرفتها من حسابه الشخصي على موقع وزارة الخدمة المدنية، بعد تسجيل الدخول إلى جدارة، وبرقم الهوية سيكون دخول رابط رابط اسماء جدارة المرشحات للوظائف التعليمية 1441 والتعرف على من تم قبول طلبها، وكذلك فحص أسماء المرشحين المبدئية.

رابط أسماء المرشحين والمرشحات “يفعل بعد قليل“

نتائج جدارة الوظائف التعليمية

سجل دخولك على موقع وزارة الخدمة المدنية، وتابع ما يستجد على حسابان من بيانات، للتعرف على نتائج جدارة الوظائف التعليمية، في حالة توافر تلك الخدمة عبر بوابة جدارة 3 للتوظيف الإلكتروني، ونحن في حالة متابعة لما سيصدر قريبا جداً من نتائج.