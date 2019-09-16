رابط اعتراض حساب المواطن – طريقة تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق

أعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق للدفعة الأخيرة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية حيث أودع البرنامج مبلغ 2.6 مليار ريال قيمة المبالغ للمستفيدين في دفعة شهر سبتمبر شاملة التعويضات المدفوعة بأثر رجعي، فيما صرح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج أن حساب المواطن يدعم نحو 1049 أسرة موضحاً أن عدد أرباب الأسرة بلغو نحو 2 مليون مستفيد.







رابط اعتراض حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن عدة خدمات إلكترونية من أجل توفير الراحة للمستفيدين منها تقديم طلب اعتراض على الدفعة أو اعتراض على قيمة الاستحقاق من خلال الموقع، وذلك من خلال رابط رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية، فيما وفر إمكانية حساب القيمة بنفسك عن طريق الحاسبة التقديرية التي من خلالها تحسب دعم كل دفعة بنفسك، وغير ذلك رقم الشكاوى لتقديم أي شكوى أو استفسار من خلال خدمة العملاء.







طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

الدخول عبر رابط حساب المواطن

اضغط على تقديم شكوى على الدفعات الحالية.

في حال وجود صفر أو دفعة ناقصة فهذا له عدة أسباب وهي:- (تجاوز الحد المانع – عدم الإفصاح عن الدخل الصحيح من خلال مستند – عدم أهلية التابع).

وفي حال وجود دفعة لم تستلم فهذا يعني لابد من إرفاق كشف حساب قبل تقديم الشكوى.

أكد حساب المواطن على أهمية الأهلية وذلك من خلال استيفاء الشروط والتسجيل من خلال تسجيل جديد حساب المواطن ، موضحاً تحديث البيانات أمراً هام جداً لضمان عدم وجود فروقات في مبلغ الاستحقاق مشيراً أن قيمة الدعم تكون مبنية على أسس منها الإفصاح عن إجمالي الراتب إضافة التابعين والمرافقين.