رابط الإستعلام إلكترونياً عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فقط

تسعي المملكة العربية السعودية دائماً الى دعم مواطنيها ومساعدتهم من أجل تحسين مستوي معيشتهم الصحية والاجتماعية، وذلك للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك الارامل والمطلقات اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار وضحت وزراة العدل والتنمية السعودية أن الهدف الاساسي من هذة المساعدات متمثلة فى مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتم صرفها للمواطنين السعودين عن طريق رقم الهوية الوطنية هو تحسين الأوضاع الاقتصادية للموطنين السعوديين.

رابط لمعرفة موعد نزول المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية المحلية السعودية عن رابط للاستعلام عن جميع منح ومساعدات الضمان الاجتماعي وهو (https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery)، وذلك برقم السجل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية، وذلك للتسهيل على الموطنين الاستعلام عن موعد نزول المنح وكذلك للتسجيل فى منحة المساعدات المقطوعة بدلا من الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي وذلك في جميع انحاء المملكة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتمية السعودية أوضحت بعض الشروط من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة هذة الشروط تتمثل فى :-