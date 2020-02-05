رابط الإستعلام إلكترونياً عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فقط

تسعي المملكة العربية السعودية دائماً الى دعم مواطنيها ومساعدتهم من أجل تحسين مستوي معيشتهم الصحية والاجتماعية، وذلك للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك الارامل والمطلقات اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار وضحت وزراة العدل والتنمية السعودية أن الهدف الاساسي من هذة المساعدات متمثلة فى مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتم صرفها للمواطنين السعودين عن طريق رقم الهوية الوطنية هو تحسين الأوضاع الاقتصادية للموطنين السعوديين.
رابط لمعرفة موعد نزول المساعدة المقطوعة
أعلنت وزارة العمل والتنمية المحلية السعودية عن رابط للاستعلام عن جميع منح ومساعدات الضمان الاجتماعي وهو (https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery)، وذلك برقم السجل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية، وذلك للتسهيل على الموطنين الاستعلام عن موعد نزول المنح وكذلك للتسجيل فى منحة المساعدات المقطوعة بدلا من الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي وذلك في جميع انحاء المملكة.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
وزارة العمل والتمية السعودية أوضحت بعض الشروط من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة هذة الشروط تتمثل فى :-
- ان يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ولا تشملهم معاشات الضمان الاجتماعي.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.
- الا يتخطي راتب المتقدم 3 الاف ريال للأعزب، و 8640 الاف ريال للمتزوج.
- أن يكون المتزوج متزوجة من سعودية الجنسية.
- ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.
قيمة الاستحقاق الشهري والسنوي
عدد أفراد الأسرة قيمة الاستحقاق المادي فرد واحد قيمة 10400 وحد المانع الشهري 3000 ريال. فردين اثنين قيمة 11800 وحد المانع الشهري 3405 ريال ثلاثة أفراد قيمة 14600 وحد المانع الشهري 3810ريال. أربعة أفراد قيمة 14600وحد المانع الشهري 4215 ريال خمسة أفراد قيمة 16000 وحد المانع الشهري 4620 ريال. ستة أفراد قيمة 17400 وحد المانع الشهري 5025 ريال. سبعة أفراد قيمة 18800 وحد المانع الشهري 5835 ريال ثمانية أفراد قيمة 20200 وحد المانع الشهري 5025 ريال تسعة أفراد قيمة 21600 وحد المانع الشهري 6240 ريال عشرة أفراد قيمة 23000 وحد المانع الشهري 6645 ريال أحد عشر فردًا قيمة 24400 وحد المانع الشهري 7050 ريال ثنتي عشر فردًا قيمة 25800 وحد المانع الشهري 7455 ريال ثلاثة عشر فردًا قيمة 27200 وحد المانع الشهري 7850 ريال أربعة عشر فردًا قيمة 28600 وحد المانع الشهري 8265 ريال خمسة عشر فردًا قيمة 30000 وحد المانع الشهري 8670 ريال