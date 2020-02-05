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رابط الإستعلام إلكترونياً عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية فقط

بواسطة علاء إبراهيم
المساعدة المقطوعة رابط المساعدة المقطوعة

تسعي المملكة العربية السعودية دائماً الى دعم مواطنيها ومساعدتهم من أجل تحسين مستوي معيشتهم الصحية والاجتماعية، وذلك للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك الارامل والمطلقات اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار وضحت وزراة العدل والتنمية السعودية أن الهدف الاساسي من هذة المساعدات متمثلة فى مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتم صرفها للمواطنين السعودين عن طريق رقم الهوية الوطنية هو تحسين الأوضاع الاقتصادية للموطنين السعوديين.

رابط لمعرفة موعد نزول المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية المحلية السعودية عن رابط للاستعلام عن جميع منح ومساعدات الضمان الاجتماعي وهو (https://mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery)، وذلك برقم السجل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية، وذلك للتسهيل على الموطنين الاستعلام عن موعد نزول المنح وكذلك للتسجيل فى منحة المساعدات المقطوعة بدلا من الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي وذلك في جميع انحاء المملكة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتمية السعودية أوضحت بعض الشروط من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة هذة الشروط تتمثل فى :-

  • ان يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ولا تشملهم معاشات الضمان الاجتماعي.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.
  • الا يتخطي راتب المتقدم 3 الاف ريال للأعزب، و 8640 الاف ريال للمتزوج.
  • أن يكون المتزوج متزوجة من سعودية الجنسية.
  • ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.

    قيمة الاستحقاق الشهري والسنوي

    عدد أفراد الأسرةقيمة الاستحقاق المادي
    فرد واحدقيمة 10400 وحد المانع الشهري 3000 ريال.
    فردين اثنينقيمة 11800 وحد المانع الشهري 3405 ريال
    ثلاثة أفرادقيمة 14600 وحد المانع الشهري 3810ريال.
    أربعة أفرادقيمة 14600وحد المانع الشهري 4215 ريال
    خمسة أفرادقيمة 16000 وحد المانع الشهري 4620 ريال.
    ستة أفرادقيمة 17400 وحد المانع الشهري 5025 ريال.
    سبعة أفرادقيمة 18800 وحد المانع الشهري 5835 ريال
    ثمانية أفرادقيمة 20200 وحد المانع الشهري 5025 ريال
    تسعة أفرادقيمة 21600 وحد المانع الشهري 6240 ريال
    عشرة أفراد قيمة 23000 وحد المانع الشهري 6645 ريال
    أحد عشر فردًاقيمة 24400 وحد المانع الشهري 7050 ريال
    ثنتي عشر فردًا قيمة 25800 وحد المانع الشهري 7455 ريال
    ثلاثة عشر فردًا قيمة 27200 وحد المانع الشهري 7850 ريال
    أربعة عشر فردًاقيمة 28600 وحد المانع الشهري 8265 ريال
    خمسة عشر فردًاقيمة 30000 وحد المانع الشهري 8670 ريال

علاء إبراهيم

    مهندس مدني وكاتب بموقع كلمة دوت أورج

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