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رابط الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر شوال 1440

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر شوال 1440
الضمان الاجتماعي

رابط الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر شوال 1440 ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالضمان الإجتماعية في السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث يتم صرف مساعدة المقطوعة لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط والتي لاتستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة والتي تمر بهم ، وذلك بسبب غلاء المعيشة وإنخفاض الأجور لديهم .

هذا وتعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة من أجل التخفيف على المواطن السعودية كافة الآثار السلبية ، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار العديد من الخدمات ، ورفع الدعم عن العديد من السلع خلال الشهور الأخيرة ، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة من اجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020 .

تعرف على موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشف مصدر مقرب في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تعلن وزارة العمل في السعودية عن ذلك بشكل رسمي إلى الأن .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت  وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن  رقم مجاني موحد من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الكترونيا عن طريق الرقم التالي ” 8001222777 ” حيث يعمل هذا الرقم الموحد على مدار 24 ساعة بدون انقطاع حيث يمكن معرفة شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات عن طريق رقم خدمة العملاء . كما وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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