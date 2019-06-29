رابط الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر شوال 1440 ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالضمان الإجتماعية في السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة ، حيث يتم صرف مساعدة المقطوعة لكافة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط والتي لاتستطيع التعايش مع كافة الظروف الحياتية الصعبة والتي تمر بهم ، وذلك بسبب غلاء المعيشة وإنخفاض الأجور لديهم .

هذا وتعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة من أجل التخفيف على المواطن السعودية كافة الآثار السلبية ، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار العديد من الخدمات ، ورفع الدعم عن العديد من السلع خلال الشهور الأخيرة ، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة من اجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020 .

تعرف على موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشف مصدر مقرب في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية على أنه لا يوجد إى موعد محدد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد كشف المصدر ذاته على أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة لشهر ذي القعدة في الرابع من شهر يوليو الموافق 1-11-1440 ، بينما يتم صرف مقطوعة شهر ذي الحجة من المحتمل يوم 1 أغسطس ، ولم تعلن وزارة العمل في السعودية عن ذلك بشكل رسمي إلى الأن .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن رقم مجاني موحد من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الكترونيا عن طريق الرقم التالي ” 8001222777 ” حيث يعمل هذا الرقم الموحد على مدار 24 ساعة بدون انقطاع حيث يمكن معرفة شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات عن طريق رقم خدمة العملاء . كما وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا