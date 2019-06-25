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رابط الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440
العمل تودع مخصصات الضمان الاجتماعي
نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الأخيرة حول الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة” والتي تقدمها وزارة العمل السعودية ، حيث تعمل المملكة على تقديم كل ما هو في مصلحة المواطن السعودي في سبيل العيش بحياة جميلة ورائعة ، وتعتبر مساعدة المقطوعة من ابرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل في السعودية للمواطن السعودي ، حيث يمكن من خلال هذه المساعدة أن ينعم المواطن السعودي بسبل العيش الجميل والرائع والحياة المرفهة .

شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعي

نرصد لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل لشروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن شروط صرف مساعدة المقطوعة ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
  • أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
  • ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
  • ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
  • ألا يكون لديه عمل مهني.
  • أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
  • ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين في السعودية ، ويمكنك عزيزي الزائر من زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من هــــــــنــــــــا

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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