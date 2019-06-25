رابط الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل الأخيرة حول الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة” والتي تقدمها وزارة العمل السعودية ، حيث تعمل المملكة على تقديم كل ما هو في مصلحة المواطن السعودي في سبيل العيش بحياة جميلة ورائعة ، وتعتبر مساعدة المقطوعة من ابرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل في السعودية للمواطن السعودي ، حيث يمكن من خلال هذه المساعدة أن ينعم المواطن السعودي بسبل العيش الجميل والرائع والحياة المرفهة .
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعينرصد لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل لشروط صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن شروط صرف مساعدة المقطوعة ، ومن تلك الشروط ما يلي :-
- أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً.
- ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية.
- ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون لديه عمل مهني.
- أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
- ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
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