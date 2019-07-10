رابط الإستعلام عن سلم رواتب الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية لعام 1440هـ

أعلنت المملكة العربية السعودية،عن سلم الرواتب التعليمية لكافة موظفي الدولة من هذا العام 1440هـ – 2019م، يوم الإثنين الماضي الموافق 8- 7- 2019، ومن ذلك الحين ويبحث الألاف من المعلمين والمعلمات عن تفاصيل سلم الرواتب الجديد، كما حرصت جميع الهيئات الحكومية السعودية عن إعلان سلم الرواتب الجديد للمعلمين لكل موظفي الدولة.

وتضمن الإعلان سلم الرواتب التعليمية لجميع الموظفين في القطاع العام وسلم رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وسلم رواتب العسكريين والجامعات والمعينين على بند الأجور وأعضاء هيئة القضاء والمستخدمين والعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة وأعضاء مجلس الشورى والوزراء.

كشف سلم الرواتب الجديد لعام 1440هـ ، إنه يتم تعيين على الدرجة الأولي من المستوى الأول في رتبة معلم ممارس الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية براتب 7570 ريال سعودي والدرجة الثانية يعين على المستوى الأول في رتبة معلم ممارس حاصل على شهادة جامعية تربوية براتب 8070 ريال سعودي .

رواتب المعلمين للعام الجديد 2019:

حددت الحكومة السعودية،عدد من العوامل التي على أساسها حددت الراتب، ومن أهم هذه العوامل: