رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي السعودي ، حيث يترقب المواطنين في دولة المملكة الإعلان عن موعد صرف مساعدةالمقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي الذين إستوفوا كافة الشروط اللازمة ،حيث نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث ناشدت العديد من الأسر في المملكة بالإسراع بصرف مساعدة المقطوعة لكافة المستحقين الذين هم على قوائم الإنتظار .

تعرف على شروط الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من شروط الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، ومن ضمن تلك الشروط للضمان الإجتماعي ما يلي :-

لابد على الشخص المتقدم لطلب الضمان الاجتماعي أن يكون مقيم في السعودي بصورة دائمة . يتم صرف الضمان الاجتماعي لمن وصل سن الشيخوجة سواء كان أو مرأة أي من زاد عمره عن 60 سنة . يصرف المعاش للأشخاص الذين ليس لديهم عائل و يتضمن ذلك المرأة المطلقة و لديها أبناء، الأرملة و لديها أيتام، أسر الغائبين و المفقودين، الأسرة المهجورة، أسرة المدمن للمخدرات الأسرة المعلقة . كما يشمل نظام الضمان الاجتماعي من كان يمتلك عائد مادي غير كاف . و يتم صرف الضمان الاجتماعي أيضا للمرأة التي لا تملك عائل كالمطلقة مثلا و الأرملة و المهجورة و زوجة الغائب و المفقود، و المعلقة، و زوجة المدمن . كما أن وزارة العمل و التنمية تقوم بصرف المعاش لأيتام ذكرا كان أو أنثى و اليتيم المجهول الأبوين أو الأب . كما أن الضمان الاجتماعي يصرف للمرأة الأجنبية التي زوجها يمتلك الجنسية السعودية، و أرملة السعودي التي لها أولاد منه . يتم صرف المعاش لأصحاب الإعاقات . ويصرف لأبناء الأرملة السعودية و التي لها أولاد من زوجها الأجنبي .

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على أنها قامت بتصميم وعمل رابط وموقع من أجل الإستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة في مساعدة المقطوعة ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن رابط الضمان الإجتماعي ، ويمكنك عزيزي المواطن من الإستعلام عن الضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي هــــــنــــا