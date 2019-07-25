رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة وشروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي 1440

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن إقرار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، من اجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط والقيام بمساعدة الأسر التي لا تمتلك إى مصدر دخل، وذلك من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في المملكة، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2030، هذا وقد عينت الوزارة العديد من الشروط من أجل الأستفادة من مساعدة المقطوعة، ومن بين أبرز الشروط أن يتم صرف تلك المساعدة وفقاً لدخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام العديد من التفاصيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، نظراً لعمليات البحث الكبيرة التي يقوم بها المواطنين في المملكة من اجل معرفة موعد صرف تلك المساعدة.

موعد صرف مساعدة المقطوعة

بحث العديد من مستفيدي المقطوعة عن موعد صرف المساعدة، وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الوزارة بالإسراع في صرف المقطوعة من أجل التجهيز لعيد الأضحى المبارك، يذكر أن الوزارة لم تحدد حتى هذه اللحظة موعداً رسمياً من اجل صرف المساعدة، وسوف نقوم بنشر تفاصيل موعدها في حال أعلنت وزارة العمل .

شروط الإستفادة في الضمان الإجتماعي

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للإستفادة من المقطوعة 35 عاماً . يجب أن لا يزيد إجمالي دخل الأسرة المتقدمة للحصول على الإعانات عن الحدالمانع للإستفادة من المقطوعة . يتم تحديد قيمة الإعانة وفقاً لعديد أفراد الاسرة ودخل الأسرة . خصصت وزارة العمل الحد الأعلي للمساعدات المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي .

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة عن موقعاً من أجل الإستعلام والتسجيل والتحديث للإستفادة من مساعدة المقطوعة، وذلك من باب تسهيل عملية الإستعلام والتسجيل، وتهدف من خلال ذلك إلى تسهيل الوقت والجهد، ويمكنك الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــــنـــا