رابط الإستعلام عن موعد إيداع الدفعة الــ 21 في حساب مواطن السعودي 1440 هـ برقم الهوية عبر موقع ca.gov.sa

يبحث مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية،عن موعد إيداع الدفعة الـ21 في حساب المواطن،مع اقتراب قدوم شهر أغسطس 2019م – 1440هـ،هذه المساعدة التي تقدمها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،بشكل شهري لمساعدة متوسطي ومحدودي على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به.

ووفقًا لأخر إحصائية تقدم المملكة العربية السعودية الدعم إلى أكثر من 882 ألف مواطن من الأسر متوسطي الدخل كل شهر، وتصل قيمة الدفعة إلى 1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، فيما يبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين 2 ونصف مليار.