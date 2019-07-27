رابط الإستعلام عن موعد إيداع الدفعة الــ 21 في حساب مواطن السعودي 1440 هـ برقم الهوية عبر موقع ca.gov.sa

يبحث مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية،عن موعد إيداع الدفعة الـ21 في حساب المواطن،مع اقتراب قدوم شهر أغسطس 2019م – 1440هـ،هذه المساعدة التي تقدمها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،بشكل شهري لمساعدة متوسطي ومحدودي على الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به.
ووفقًا لأخر إحصائية تقدم المملكة العربية السعودية الدعم إلى أكثر من 882 ألف مواطن من الأسر متوسطي الدخل كل شهر، وتصل قيمة الدفعة إلى 1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، فيما يبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للمستحقين 2 ونصف مليار.
شروط المستحقين في حساب المواطن 1440هـ:
هناك عدة شروط وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للحصول على دعم،من بينها: يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل،وعدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن يكون إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، ويقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية،وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
موعد صرف الدفعة الـ21 من حساب المواطن بالسعودية:
ليس هناك موعد محدد لصرف الدعم شهريًا، إلا أن الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، تعلن عن موعد صرف الدعم الشهري مع بداية الشهر الميلادي، حتى يتمكن المستفيدين من صرفها وإعانتهم على المعيشة.
معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:
يرغب الكثير من المستفيدين من الدعم الشهري في معرفة قيمته ، وهو ما أتاحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا من خلال موقع حساب المواطن على شبكة الانترنت،واتباع الخطوات التالية:اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية، كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة، إدخال إجمالي دخل الأسرة .
ويترقب الألاف من المستفدين ببرنامج حساب المواطن السعودي، أحد برامج الضمان الإجتماعي،لمساعدة المواطنين غير القادرين والأسر الفقيرة،بصرف الدعم المادي لهم تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الراهنة،ومواجهة الغلاء في الأسعارن وشراء مسلتزمات العيد الأضحي المبارك أعاده الله علي الأمة العربية والأسلامية بالخير واليمن والبركات.
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