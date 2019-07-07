رابط الإستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ 201 لمستحقي الدعم وشروط التسجيل في البرنامج لدفعة شهر أغسطس ca.gov.sa

يترقب الآلاف من مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية، موعد صرف الدفعة الـ20 في حساب المواطن، والذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إلى الأسر متوسطة الدخل لإعانتهم على الحياة المعيشية وتخطي الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به، ويقومون بالبحث عبر محرك “جوجل” بشكل مكثف عن موعد صرف الدعم الشهري.

وفي إطار متابعة موقع ” كلمة دوت أورج” لكل ما يهم المتابعين في المملكة العربية السعودية، يقدم موعد صرف الدفعة الجديدة، وطرق معرفة مبلغ الدعم المستحق وفق الآليات المتبعة وتفاصيل الدفعة الـ20، عبر التقرير التالي.

معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن 1440هـ:

يبحث المستحقين عن قيمه الدعم المستحق، لبرنامج حساب المواطن الذي يصرف خلال الـ 10 أيام الأولي من كل شهر، عقب إيداع المبالغ في الحسابات البنكية، ويمكنهم ذلك من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن، واتباع الخطوات التالية:

أولا: اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

ثانيًا: كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

ثالثًا: إدخال إجمالي دخل الأسرة.

موعد صرف الدفعة الـ20 من حساب المواطن بالسعودية:

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع تويتر، إنه سيتم إيداع المبالغ المطلوبة عقب 6 أيام الموافق الخميس القادم 10 يوليو 2019، هذه الدفعات التي يستلمها أكثر من 882 ألف مواطن كل شهر، للأسر من متوسطي الدخل حيث تصل قيمة الدفعة لـ1000 ريال سعودي للأسرة الواحدة وإجمالي مبلغ الدعم للمستحقين 2 ونصف مليار.

شروط المستحقين في حساب المواطن 1440هـ:

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على دعم ضمن برنامج حساب المواطن الذي يكفل الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في السعودية، تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الراهنة ضمن رؤية 2030 ، وهي كالتالي:

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

• عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

• إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.