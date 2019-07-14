رابط الإستعلام عن موعد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برقم الهوية الوطنية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، بتفعيل خدمة إلكترونية جديدة 1440هـ،تخدم جميع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية،حيث يمكنهم الاستعلام بكل بساطة إلكترونيًا عن راتب ورقم التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية, وهو ما يعرضه التقرير التالي،وذلك في إطار متابعة موقع “نبأ حصري” لكل ما يهم المتابعين السعوديين.

الإستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 1440هـ:

يستفيد من من راتب التأمينات الإجتماعية المواطنين السعوديين،سواء كان متقاعد أو موظف أو صاحب عجز أو في حالة الوفاة،ويمكن التحقق من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إلكترونيًا، وذلك من خلال موقع التأمينات الاجتماعية،وإتباع الخطوات التالية:

1- الضغط على إيقونة الخدمات الإلكترونية.

2-إختيار التأمين أون لاين.

3- الضغط على زر التحقق من الاشتراك في التأمينات.

4- ثم كتابة رقم الهوية أو السجل المدني.

5- وأخيرًا الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر كافة المعلومات المطلوبة في الحال.



الإستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية 1440هـ:

يمكن للمدرجين ضمن التأمينات الاجتماعية السعودية،الإستعلام عن الراتب،وذلك من خلال الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية،واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية أو الإقامة.

2- الضغط على زر عرض مدة الاشتراك.

3- ثم الضغط على الوظيفة أو رقم المشترك التي تود الاستعلام عنه، .

4- الضغط على أيقونة معلومات الأجر، وأخيراً ستنتقل مباشرة إلي صفحة المعلومات عن الراتب .

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