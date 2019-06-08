رابط الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ لكافة الفئات

يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي عن إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه سوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة ” ولم يحدد موعد ” عن موعد إيداع الدفعة الجديدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي ،وقد نوه على ضرورة تطابق كافة الشروط من أجل الإستفادة من برنامج الضمان الإجتماعي المقدم من قبل الحكومة السعودية .
ما هي مساعدة المقطوعة
تعتير مساعدة المقطوعة والمقدمة من قبل الحكومة السعودية هي من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية ، من أجل مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو المتدني ، وذلك من أجل المساهمة في رفع مستوى حياتهم ، ويتم صرفها بشكل دوري بين الحين والأخير لكافة المستفيدين ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد صرفها خلال الأيام المقبلة .
شروط المساعدات المقطوعة في لضمان الاجتماعي
- أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل
- أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال
- أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ونرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط الضمان الإجتماعي من أجل التسجيل والإستعلام ، والقيام بتحديث البيانات ، حيث يمكنك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــنــــــــا
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