رابط الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ لكافة الفئات

يترقب المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي عن إيداع مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه سوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة ” ولم يحدد موعد ” عن موعد إيداع الدفعة الجديدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي ،وقد نوه على ضرورة تطابق كافة الشروط من أجل الإستفادة من برنامج الضمان الإجتماعي المقدم من قبل الحكومة السعودية .

ما هي مساعدة المقطوعة

تعتير مساعدة المقطوعة والمقدمة من قبل الحكومة السعودية هي من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية ، من أجل مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو المتدني ، وذلك من أجل المساهمة في رفع مستوى حياتهم ، ويتم صرفها بشكل دوري بين الحين والأخير لكافة المستفيدين ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد صرفها خلال الأيام المقبلة .

شروط المساعدات المقطوعة في لضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، ونرصد لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج رابط الضمان الإجتماعي من أجل التسجيل والإستعلام ، والقيام بتحديث البيانات ، حيث يمكنك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــنــــــــا