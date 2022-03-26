رابط الإستعلام عن نتيجة قياس 1443 للاختبار التحصيلي بالسجل المدني

أصبحت نتائج قياس من أهم الخدمات التي يبحث عنها المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية قريباً، وقد أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب وهي المركز الوطني للقياس إمكانية استخراج نتائج الاختبار التحصيلي وهو اختبار مهم لتقييم مستوى الطالب قبل دفعه في مقاعد الجامعات والكليات على أساس عادل وفقاً لتحصيله التعليمي الذي يبين قدراته ومدى استعداده للانخراط في التخصصات العلمية لذلك نقدم آلية الاستعلام ضمن ميزة متوفرة برقم الهوية او برقم السجل المدني.

نتائج قياس 1443

أكد النظام الوطني للقياس انه فعل خدمة الاستعلام عن نتائج قياس وذلك فيما يتعلق بالاختبار التحصيلي وعلى ذلك، يستطيع جميع الطلاب ممن عقدوا هذ الاختبار في الفترات الزمنية التي أعلنها نظام قياس والذي بموجبها تنعقد اختبار ات التحصيلي للفترة الأولى من 10/6/2022 حتى 14/6/2022 في مراكز القياس ومن 16/6/2022 حتى 20/6/2022 للاختبارات المرتبطة بالفترة الثانية، ويمكن الإنتقال الى موقعه الرسمي على الأنترنت لبدء الاستعلام بالسجل المدني لغرض استخراج نتيجة قياس وفي ذلك شرح في غاية البساطة نضعه في النقاط التالية.

نظام قياس يوضح طريقة الإستعلام عن نتيجة اختبار التحصيلي

تتوفر خدمة الإستعلام عن نتائج قياس بعد تسجيل الدخول إلى نظام قياس الوطني على الشبكة.

بعد أن تكون سجلت الدخول على موقع قياس مستخدما السجل المدني بالإضافة الى كلمة السر في الخانات.

فعل أيقونة أنا لست روبورت باختيار عليها ثم اختيار أيقونة تسجل الدخول

كونك طالب يبحث عن الاستعلام عن نتيجة قياس اختر أولا الاختبارات المسجلة ثم تحديد النتائج

حدد نوع الاختبار المراد الحصول على نتيجته ثم اختيار على أيقونة بحث في يسار الصفحة

قم بتحديد الاختبارات المعروضة الخاصة بك ومن الممكن اختيار طباعة من اجل طباعة نتيجة الاختبار التحصيلي الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس

يسمح رابط الاستعلام عن نتائج قياس باستخراج نتيجة قياس الخاصة بالطالب بواسطة رقم السجل المدني لتسجيل الدخول على موقعه، ويأتي ضمن روابط قياس لتحقيق الاستفادة لدى الطلاب عبر خدمة استخراج نتيجة قياس وطباعتها.