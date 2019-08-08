رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة الدفعة الأخيرة

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة المواطن المتقدم لطلب المقطوعة لشهر ذي الحجة عليه الاستعلام عن الطلب، لمعرفة تاريخ الصرف والأموال التي تم صرفها بالفعل والدفعات السابق دفعها، وذلك بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن المؤكد صرف المقطوعة قبل عيد الأضحى للمساعدة في فرحة المواطنين، وهو ما يظهر إذا تم متابعة الحساب البنكي الخاص أو متابعة الرسائل البنكية على التليفون المحمول.

أسماء المستفيدين من المقطوعة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة التي تنطبق عليها الشروط، ويتم إيداع المال بالحساب البنكي للأفراد، وتقدم الطلبات يدوياً في وكالة الضمان الاجتماعي الموجودة بالمناطق المختلفة، على أن يتم الاطلاع على الهوية الشخصية وترك سجل الأسرة وبطاقة الضمان ومشهد الآبيان، وعليه يمكن متابعة الحساب البنكي لمعرفة الدفعات التي توضع فيه، ويمكن الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة

الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وكتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق، والضغط على كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة، ويتم ظهور جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق، ويمكن الاتصال بخدمة العملاء على رقم 19911 لمعرفة حالة الطلب المقدم، ويمكن تقديم طلب استعجال للطلب، وكذلك يمكن الدخول على صفحة المقطوعة الموجودة على تويتر للاستعلام، وتقديم الشكوى برقم الطلب ورقم السجل، وإرسال المظلمة بخطاب عاجل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية موضح فيه الحالة الاجتماعية وكافة البيانات، وذلك بعد التأكد من شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها على المتقدم.

الشروط الواجب توافرها

ألا يكون المواطن حاصل على معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

ألا يمتلك أي سجل تجاري أو زراعي.

يتم الصرف للأسر ذات الدخل المحدود والاحتياج.

لابد من عدم وجود عمالة مهنية.

كما يمكنكم معرفة كيفية التسجيل في سند الزواج 1440.

والشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض

الخدمات الأخرى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

توفر الوزارة من خلال الهيئة العامة للزكاة خدمة زكاتي الإلكترونية، وهي خدمة مقدمة للأفراد لإخراج الزكاة الكترونياً من خارج المملكة أو داخلها، وسوف يتم توزيع تلك الأموال على المستحقين ببرامج الضمان الاجتماعي لدعمهم، وذلك من خلال منظومة وإستراتيجية وعمل بين الهيئة والوزارة.