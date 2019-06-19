رابط الاستعلام عن التعاميم عبر وزارة الداخلية منصة ابشر الخدمات الإلكترونية

يتيح موقع وزارة الداخلية أبشر خدمة الاستعلام عن التعاميم، وهي واحدة من أبرز الخدمات المقدمة غبر منصة أبشر وزارة الداخلية، يأتي ذك في إطار خرص المملكة العربية السعودية على راحة مواطنيها والمقيمين بها، كما أنها بجانب خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات، تقدم عدد لا بأس به من الخدمات الأخرى التي تم إطلاقها خصيصاً من أجل إنهاء المعاملات والإجراءات الحكومية من خلال منصة واحدة على الإنترنت.

وأعلنت أبشر وزارة الداخلية في وقت سابق عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التعاميم برقم الإقامة للمقيم، أو برقم الهوية للمواطن السعودي، أو ما يطلق عليها في المملكة الاستعلام عن إيقاف الخدمات، وأطلقها بشكل رسمي مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والهدف من هذه الخدمة هي معرفة المستفيد من الخدمة إن كان مسجلة عليه تعاميم أو إيقاف خدمات من عدمه.

التسجيل في أبشر

بجانب خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات، يوفر موقع أبشر وزارة الداخلية مجموعة متميزة من خدمات أبشر الإلكترونية، من بينها خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، التي يتمكن من خلالها العامل الوافد أو صاحب العمل من معرفة حالة وصلاحية التأشيرة، ونوعها، وبعض البيانات الأخرى، ويمكن الاستفادة من خدمات موقع أبشر وزارة الداخلية بعد فنح حساب أبشر، ويمكن ذلك من خلال رابط التسجيل في أبشر، وقبل التسجيل في نظام أبشر يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية

توفر خدمة الاستعلام عن التعاميم برقم الهوية معرفة كل ما يتعلق بالركن القضائي، ويتم إصدار ايقاف الخدمات في حق أي من المدعين عليهم من أجل إلزامهم بالحضور لقاعة المحكمة، حتى يتم تنفيذ ما عليه أمام التنفيذ، والركن الإداري فهو بحق المستفيدين من كافة الخدمات الحكومية، ويتم التنفيذ من قبل جهات مختصة بإيقاف الخدمات عن مستفيدي الخدمات.

الاستعلام عن التعاميم

وكانت وزارة العدل في المملكة قد شكلت لجنة تقوم بوضع ضوابط جديدة في حالة طلب إيقاف الخدمات للأفراد أو لقطاع الأعمال، ويمكن من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال رابط الاستعلام عن التعاميم، عبر اختيار الخدمات الإلكترونية، ومن ثم ديوان وزارة الداخلية، وأخيراً خدمة خدمة استعلام التعاميم الأمنية، وكانت وزارة العدل أوضحت أنه لا يجوز إيقاف الخدمات في عدد من الحالات من بينها العمل، التعليم، العلاج، والعمل على عدم إيقاف خدمات المرابطين على الحدود، بالإضافة إلى توافر إذن قضائي يسمح بذلك.