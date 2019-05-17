رابط الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن – شروط وطريقة التسجيل عبر ca.gov.sa

حساب المواطن هو برنامج لدعم المواطن فى المملكة العربية السعودية تابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يعمل على تقديم الدعم المادي للأسر محدودة الدخل لتعويض المواطنين ولتخفيف الأعباء عنهم بعد غلاء الأسعار فى ظل التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة ويعتبر برنامج حساب المواطن ضمن رؤية في المملكة للصعود بنهضة اقتصادية جديدة ، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج وفق شروط ومعايير محددة، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن.

رابط الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن

ويمكن لمستفيدي برنامج حساب المواطن 1440 الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من خلال بوابة البرنامج الرسمية الإلكترونية، فقد تقدم في المرحلة الأولى حوالي 13 مليون مواطن من مستفيدي برنامج حساب المواطن 1440.

خطوات التسجيل في بوابة حساب المواطن:

أولا الدخول عبر البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن.وإنشاء حساب إلكتروني

ادخل البيانات المطلوبة “رقم الهاتف ورقم الهوية والاسم بالكامل”.

سيرسل لك رسالة على رقم الجوال الخاص بك تتضمن كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

تقوم بتغيير كلمة المرور عبر بوابة حساب المواطن.

قم بإكمال طلب تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص سيطلب منك بعض البيانات العامة

يتم تقديم طلب التسجيل وسيتم دراسة الطلب.