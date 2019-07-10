بدأ المواطنين في البحث عن رابط الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب دعم المواطن 1440 وذلك بعد إعلان الحكومة السعودية عن بدء إيداع الدفعة العشرين من حساب المواطن لشهر يوليو لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن ، بداية من الأربعاء 10 يوليو من الشهر الجاري، وفي سياق ذلك أعلنت الحكومة أن حساب دعم المواطن يحظى بشعبية كبيرة بين قيادات المملكة التي تعطي له اهتمام فريد للارتقاء بالمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفقًا لما لخطة تطوير المملكة حسب رؤية 2030.

رابط الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب المواطن

مع بداية صرف الدفعة العشرين جاءت الأخبار لتدخل السعادة على قلوب أبناء الوطن، واليوم أصبح المستفيد من الدعم قادرًا على صرف الدفعة المستحقة بالفعل ولكن لم تكشف أي جهة رسمية عن قيمة مستحقات الدفعة 20 .

وقد ذكر الحساب في وقت لاحق أنه من أجل صرف الدفعة في موعدها المقرر لابد من أن يستوفي الحساب على كافة شروط الأهلية التي وضعها البرنامج وأعلنت عنها الحكومة، هذا وقد أتاح البرنامج رابط الاستعلام عن الدفعة الجديدة من حساب دعم المواطن من خلال الرابط الخاص بالحساب ، أيضًا يمكن للمواطنين من استخدام الحاسبة التقديرية ومن ثم الضغط على أيقون الحاسبة والإجابة عن السؤال المطروح عن تسجيلك بالبرنامج، وهل أنت رب أسرة أم مسجل مستقل ومن ثم اتباع الخطوات التالية لتصل لمبلغ دعمك التقديري.

هذا وسوف تستمر دفعات إيداع المبالغ المالية بجميع حسابات المواطنين المستفيدين البنكية حتى نهاية موعد الإيداع، هذا وأعلن الحساب عن صرف كل الدفعات لكافة المستفيدين من أصحاب طلبات التسجيل المكتملة مع صرف مستحقات الدفعات المنصرمة ما لم يحدث أي تغير في حالتهم ومدفوعاتهم، وأعلن البرنامج أيضًا عن فتح باب الاعتراض على قيمة الدعم المستحق حسب الوقت الرسمي المحدد من قبل برنامج حساب المواطن، وكما يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المقبولين عبر البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

وفي إطار ذلك سوف تشمل الدفعة العشرين الجديد من حساب المواطن حوالي 12 مليون شخص مستفيد من الرجال والنساء، سواء أرباب أسرة أو مستقلين، ومن جانبها أوضحت الحكومة السعودية أن الهدف الرئيس من البرنامج هو تعويض المستفيدين عن الزيادات الحادثة في سعر الوقود وضرائب القيمة المضافة، ويبلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال للمستقل والأسر من 800-1000 ريال شهريًا.