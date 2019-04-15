برقم الهوية..طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة السعودية بالصور

أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية في أقل من دقيقة واحدة إلكترونياً وذلك عبر بوابة أبشر المرور، والتي تضم عدد كبير من الخدمات الآخري، وتم انطلاق برنامج أبشر مؤخراً من أجل السرعة في الأداء وتحسين الخدمات المُقدمة بشكل جيد، فقط كل ما تحتاجه رقم الهوية في حالة معرفة المخالفة المرورية، وفي حالة معرفة تفاصيل المخالفة المرورية تحتاج لرقم الهوية ورقم المخالفة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

نُقدم لكم رابط مباشر من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية بكل سهولة، وإليكم خطوات معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية.

الدخول إلى رابط الاستعلام عن مخالفات المرور السعودية من هنا. رقم الهوية يتم إدخالة في الخانة الأولي. الرمز المرئي في الخانة الثانية. الضغط أخيراً على عرض.

بعد الإنتهاء من ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، سوف تظهر لك نافذة تحتوي على عدد المخالفات التي لم يتم دفعها، وكذلك إجمالي المبلغ اللازم سداده.

رابط تفاصيل المخالفة المرورية في السعودية

أما في حالة أردت الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية في السعودية، يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط تفاصيل المخالفة المرورية من هنا. يتم إدخال رقم الهوية في الخانة الأولي. رقم المخالفة في الخانة الثانية. الرمز المرئي في الخانة الثالثة. الضغط على عرض.

يمكنك أيضاً الاستعلام لأحد أفراد أسرتك أو الأفراد المكفولين لديك بكل سهولة.

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