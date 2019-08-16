رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية – طريقة الاعتراض على مخالفات المرور عبر أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية هي خدمة متاحة من وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ويليها خدمة الاعتراض على المخالفات وتعد هذه الخدمات من أجل تيسير الأمور على المواطنين الاستعلام إلكترونياً بسهولة وسرعة عبر منصة أبشر الجديدة التي تتيح عدة خدمات أخرى عديدة منها كيفية الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة، لذلك أتاحت الاستعلام عن صلاحية الإقامة التي من خلالها يمكنك معرفة كيفية إصدار وتجديد هوية مقيم عبر رابط طريقة تجديد هوية مقيم، ليس هذا فقط بل يوجد الكثير من الاستعلامات والخدمات الإلكترونية فمثلاً عن الزيارات العائلية في المملكة فيمكن الاستعلام عن طريقة تمديد الزيارة العائلية إلكترونياً عبر أبشر الجوازات..رسوم الزيارات العائلية 2019، ومن الجوازات أيضاً رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة ومتعددة، حيث يضم أبشر أكبر مجموعة من الاستفسارات والإجراءات الحكومية في أقل وقت ممكن.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتيح أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية على المركبات قبل سدادها وذلك من خلال رابط أبشر ثم عليك تسجيل الدخول أولاً بكتابة رقم الهوية والرمز المرئي، بعدها اختار خدماتي ومنها المرور ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، كما أتاحت المرور للمواطن خدمة الاستعلام عن بيانات رخصة القيادة وذلك من نفس الخدمة لكي تتمكن من معرفة بيانات الرخصة لـ مواطن أو مقيم.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

أطلقت وزارة الداخلية خدمة خلال الشهور القليلة الماضية وهي خدمة تقديم الاعتراض على مخالفات المرور حيث يقدر المواطن تقديم الاعتراض في حال وجود مثلاً أي مخالفات كبيرة المبلغ، حيث يمكنك تقديم الاعتراض في خلال ثلاثين يوماً من تسجيل المخالفة، علماً بأنه لن يمكنك الاعتراض أثناء فترة المعالجة، أما في حال لم يتم معالجة الاعتراض على المخالفات المرورية هنا عليك مراجعة هيئة الفصل في المخالفات التي تتبع المنطقة، لتقديم اعتراض من خلال أبشر ثم تسجيل الدخول ⇐خدماتي⇐الاعتراض على المخالفات.