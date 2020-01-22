رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية شهر جمادى الأول 1441 /2020 عبر وزارة العمل

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة هذا الأمر الذي يهم الملايين من المواطنين في السعودية بالبحث الدائم عبر مواقع الإنترنت عن متى تصرف المساعدات المقطوعة، وعبر مواقع التواصل أكثر تداولاً تويتر بتفعيل الهاشتاج #المساعدات_المقطوعة وعن حالة الصرف ويسأل الكثيرون عن لماذا يتم تأخير المقطوعة هكذا، وهل يتم إلغاء من الضمان الاجتماعي..تساؤلات عديدة زادت حيرة المواطنين.

المساعدات المقطوعة

ردت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على صفحة التواصل “تويتر” أنه لم يوجد موعد محدد لصرف المساعدات المقطوعة، ووفقاً لقائمة الانتظار فهو يتم الصرف لمن هم في الأولوية، وصرحت الوزارة أن الاستعلام يتم عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء على رقم 19911 سوف يتم الرد على جميع الاستفسارات المقدمة بشأن تأخير نزول المساعدات المقطوعة للمستفيدين.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

طريقة الاستعلام عن متى تنزل مقطوعة الضمان سهلة وذلك اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عليك إدخال رقم السجل المدني والرقم الظاهر في الخانات المخصصة لذلك.

ثم الضغط على كلمة عرض سوف تظهر المعلومات عن موعد صرف المساعدات المقطوعة.

يذكر أن الضمان الاجتماعي قدم المساعدات المقطوعة بغير معاش الضمان، من أجل تقديم يد العون للمواطنين محدود الدخل الذين يعانون من غلاء المعيشة وعدم القدرة على التعايش ومواكبة هذا الغلاء المتزايد، ولهذا توفير المساعدات التي تتم عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تخفيف العبء وتوفير حياة كريمة، وتحقيق المساواة بين فئات المجتمع من خلال رفع مستوى ذوي الدخل المنخفض.