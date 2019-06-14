رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

نرفق لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب حيث تسعي وزارة العمل السعودي بالتعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية لتقديم خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بكافة أرجاء الأراضي الحجازية وذلك من اجل توفير حياة كريمة تحسن من ظروف معيشتهم اليومية من خلال الحصول علي مرتبات ومعاشات شهرية تساعدهم علي الحياة من اجل شراء المنتجات ودفع فواتير الكهرباء والمياه، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل من اجل الاستفادة خدمة استعلام عن المقطوعة برقم الطلب بأسفل هذه المقالة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تغريدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي حيث تدعوا فيها جميع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالدخول علي بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي شبكة الأنترنت من اجل الاستعلام عن المقطوعة للتعرف علي موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية، حيث يمكن للجميع المواطنين التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا من اجل أن يحصلوا علي معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية فور مراجعة بياناتهم علي الفور.

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

وزارة العمل السعودي خصصت رقم مجاني موحد من اجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الكترونيا عن طريق الرقم التالي ” 8001222777 ” حيث يعمل هذا الرقم الموحد علي مدار الأسبوع بدون انقطاع حيث يمكن معرفة شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي وغيرها من الاستفسارات عن طريق رقم خدمة العملاء أو من خلال الرابط الموضح لكم بالأسفل.

بإمكان جميع الأسر السعودية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني ورقم الطلب الكترونيا عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي شبكة المعلومات الدولية من اجل معرفة حالة المقطوعة وموعد صرف المعاش في حساباتهم، حيث وفرت الوزارة إمكانية البحث أيضا برقم الهوية الوطنية ورقم بطاقة الضمان للتأكد من صحة رقم الايبان ورقم سجل الأسرة.