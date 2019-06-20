رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر شوال 1440 بالسجل المدني || موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يترقب الألاف من مستحقي صرف المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية، لشهر شوال 1440 هجرية، موعد إيداع الدفعة الجديدة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين، بعد الإنتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك أعاده الله علي المسلمين بالخير واليمن والبركات .

موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر شوال 1440 هــ :

ويواصل الألاف من المواطنين في المملكة ، عمليات البحث علي محرك ” جوجل “، الأشهر عالميًا لمعرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة للمستحقين عن شهر شوال 1440 هجرية، والتي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بصرفها لمحدودي الدخل والمحتاجين من أبناء الشعب السعودي، تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها المملكة حاليًا ضمن رؤية 2030 .

وبدأت المملكة العربية السعودية، في تنفيذ عدد من البرامج الإجتماعية التي تهدف الي رعاية محدودي الدخل والفقراء،لمواجهة الغلاء والظروف الأقتصادية بالتزامن مع الأصلاحات التي تقوم المملكة في تنفيذها في شتي القطاعات منذ عام 2014، حيث أستحدثت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية في المملكة برنامج ” مقطوعة الضمان الاجتماعي ” المساعدات المقطوعة، والتي تصرف بصفة غير منتظمة شهريًا لمحدوي الدخل من المستحقين لصرف الدعم، بخلاف البرامج الاخري مثل حساب المواطن الذي يتم إيداع المليارات شهريًا في الحساب البنكية الخاصة بالمتسحقين يوم الحادي عشر من كل شهر عربي .

ويقدم موقع ” كلمة دوت أورج ” في التقرير الخبري التالي، موعد صرف المساعدات المقطوعة للمستحقين عن شهر شوال 1440 هجرية، عقب تزايد عمليات البحث يوميًا لمعرفة الموعد النهائي لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، وكيفية الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية لصرف مقطوعة الضمان الأجتماعي .

شروط الحصول المساعدات المقطوعة شهر شوال 1440 هـجرية :

حددت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية في المملكة العربية السعودية، عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغبين من محدوي الدخل الحصول علي المساعدات المقطوعة والتي تصرف بصفة غير منتظمة شهريًا، في أطار سعي المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، في مواجهة الغلاء والظروف الأقتصادية التي يتعرض لها محدوي الدخل، تزامنًا مع الأصلاحات الأقتصادية التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الراهنة.

وذكرت الوزارة، علي الموقع الرسمي لها، عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول علي المساعدات المقطوعة، التي تصرف بصفة غير منتظمة شهريًا لمحدوي الدخل والمحتاجين من أبناء الشعب السعودي، ومن أهم تلك الشروط الواجب توافرها :

1- اشترطت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية، أن يكون المتقدم للحصول علي مقطوعة الضمان الأجتماعي ” المساعدات المقطوعة ” ، أن يكون قد سبق له الحصول علي معاش من الضمان الأجتماعي .

2- يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة أن لا يقل سنة عن 35 عامًا، وليس لدية سجلات تجارية ولا يمتلك عمالة مهنية .

3- تصرف المساعدات المقطوعة لذوي الدخل المحدود وأن يكون رب الأسرة يحصل علي أجر بسيط.

رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر شوال 1440 :

أتاحت وزارة العمل والتنمية الأجتماعية في المملكة، خدمة مجانية للمستفدين لتسهيل الإستعلام عن المساعدات المقطوعة، وذلك عبر الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتسجيل الدخول بالرقم المدني، وفقا للخطوات التالية :

1- الدخول الي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

2- إدخال السجل المدني أو الرقم المدني .

3- معرفة النتيجة بالحصول علي المساعدات المقطوعة .

وكما أتاحت الوزارة، خدمات اخري للإستعلام صرف المساعدة المقطوعة الخاصة عن طريق إتباع الخطوات التالية، في إطار سعي الوزارة لتسهيل كافة الخدمات للمتقدمين في معرفة النتائج الخاصة بقبول تسجيلهم في برنامج مقطوعة الضمان الأجتماعي ” المساعدات المقطوعة ” وذلك علي النحو التالي :

1- الإتصال علي رقم 8001222777.

2- إدخال رقم الهوية.

3- إختيار نوع الخدمة التي يرغب المواطن بالإستعلام عنها.

4- ثم يتم عرض كافة المعلومات الخاصة بهذه الخدمة.

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