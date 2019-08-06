رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة قبل العيد

يبحث أبناء المملكة المستحقين على رابط المساعدة المقطوعة 1440 قبل عيد الأضحى المبارك من أجل الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة وهي من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة لمحدودي الدخل لمساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية السيئة وغلاء الأسعار، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك والجميع يبحث عن المساعدة المقطوعة .

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي مقطوعة الضمان الاجتماعي تُقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدد من الفئات المحددة وللاستعلام عن المساعدة المقطوعة عليك اتباع التالي :

الولوج لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

النقر على خانة المساعدات المقطوعة .

قم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الطلب للاستعلام عن المساعدة المقطوعة .

وسوف يظهر لك ما تستعلم عنه .

تعد المساعدة المقطوعة أحد البرامج الوطنية وضمن الخدمات التي طرحتها رؤية 2030 الاقتصادية، والتي تهدف لخدمة المواطن السعودي وفي سياق ذلك يتم صرف المساعدة المقطوعة بناءً على حالة المواطن المقدم لها وحالة الأسرة .

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة 35 عامًا لا يقل عنهم .

مرور عام بين أخر مرة حصل المتقدم فيها على المساعدة والتقديم الحالي .

الأسر محدودة الدخل وذوي المعاشات وكبار السن والعوائل والنساء المنفصلين عن أزواجهم وأسر السجناء لهم الأولوية في الحصول عليها .

يكون الحد الأعلى لمساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال

يتم تحديد قيمة المساعدة بناءً على الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة .

موعد المساعدة المقطوعة

ليست هنالك موعد محدد لمقطوعة الضمان الاجتماعي ولكن من المتوقع أن يتم صرف المساعدة المقطوعة قبل عيد الأضحى المبارك للتسهيل على المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من المساعدة المقطوعة وهذا هو الهدف منها التسهيل على المواطنين ..