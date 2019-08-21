رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وموعد الصرف القادم

يبحث الآن المستفيدين عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة ، والمساعدة المقطوعة عبارة عن برنامج أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهدف منه مساعدة كافة الأسر السعودية ذات الدخل المحدود من أجل تلبية احتياجاها اليومية ومن أجل مواجهة الغلاء والظروف المعيشية الصعبة، ومن الجدير بالذكر أن المستفيدين من المساعدة المقطوعة يستلمون المبلغ شهريًا، ويمكنك من خلال الاتصال على رقم الهاتف: 8001222777، و والقيام بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك الاستفسار عن أي شيء يخص برنامج المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ينكن لجميع المشتركين في برنامج المساعدة المقطوعة الاستعلام عنها خلال الرابط التالي رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وحتى الآن لم يتحدد بشكل رسمي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهري ذو القعدة وشهر ذو الحجة، ينتظر الآن الكثيرين من المستفيدين منها الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطعة ومن أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة اتبع التالي:

قم بالدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

من ثم النقر على خانة ” المساعدات المقطوعة ” .

الآن قم بكتابة ” رقم السجل المدني ” -و” رقم الطلب ” من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ليظهر لك ما تستعلم عنه.

شروط صرف المساعدة المقطوعة