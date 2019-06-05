رابط الاستعلام عن المقطوعة … طريقة التعرف علي مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر 1440

رابط الاستعلام عن المقطوعة، الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون ويرغبون في التعرف علي ميعاد صرف دفعات شهر شوال 1440. وفي هذا المقال نحاول تقديم كافة المعلومات الشاملة عن الدفعات وأخبار الضمن الاجتماعي وكيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية. المساعدة المقطوعة هي عبارة عن برنامج جديد تم تقديمه ليقوم بعمل معين ومحدد من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وتمت أضافه برنامج زكاتي إليه حاليا من اجل مساعدة جميع الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وكنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الغذاء. بالإضافة ألى القيمة المضافة. قامت المملكة بعمل هذا البرنامج ليشمل جميع الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا حتي ليتأثروا ببرنامج ألإصلاح الاقتصادي حتي عام 2030.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

رابط الاستعلام عن المقطوعة، جميع المواطنين والأسر الفقيرة المشمولة بالرعاية يمكنهم التقديم في المقطوعة والحصول علي الدعم المالي في حالة توافر الشروط فيهم ويمكنكم معرفة هذه الشروط قبل التقديم في الدعم من اجل الحصول علي الأموال المستحقة والتي تبدأ من 3000 ريال بالنسبة للأعرب حتي 10000 ريال بالنسبة للمتزوج والذي يعول. وهذه الشروط هي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام بالنسبة للزوج والزوجة. عدم امتلاك محلات أو سجلات تجارية أو مزارع. يجب تقديم الدخل المادي الصحيح وما يثبت ذلك. الأسر الفقيرة واسر السجناء الأولي في الرعاية. المطلقات والأرامل من ضمن الأسر الأولية المشمولة بالرعاية. يجب أن يكون الحد الأدنى لصرف المقطوعة متوافق مع عدد الأفراد والدخل الشهري. في حالة تأخر المقطوعة يمكنكم الاتصال علي رقم 19911.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية