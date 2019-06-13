رابط الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية 2019

رابط الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية ،هو احد الأشياء التي تم الاعتماد عليها في الحكومة السعودية منذ عامين تقريبا بشكل إلكتروني وذلك لسهولة الاطلاع على كافة الأشخاص الذين يتهربون من الاقامة في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني، حيث أن هناك الكثير من المواطنين الذين يجب أن يعرفوا هذا الموضوع لإنه يساهم في زيادة توعيتهم حول هذا الموضوع مما يجعلهم اكثر قدرة في القيام بنشاطاتهم بشكل قانوني وبعيدا عن المشاكل التي قد تعيق العمل.

واصبح مؤخرا هناك الكثير من بلاغات الهروب التي يجب معرفتها حتى تضمن من انك تسير في الاتجاه الصحيح والذي سوف يمنحك القدرة على مواصلة الطريق، وتستقبل المملكة الكثير من العمال الأجانب بشكل سنوي، والذين يعملون في مهن لا يعمل في المواطنين السعوديين، حيث أن الأمر يُنظر إليه من جانب الحكومة بعناية فائقة، لان العمال الأجانب في المملكة وصل الى اكثر من12 مليون مغترب ولهذا يتم التشدد على اجراءات جلب وافد من الخارج لكي يعمل لديها، ويجب أن يحقق العديد من الشروط حتى يتم الموافقة عليه، وتقدم الحكومة السعودية اغليبة خدماتها بشكل إلكتروني لان هذه التقنية سهلت الكثير من العمل على الحكومة والمواطن في نفس الوقت.

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهوية 2019

قامت السلطات في المملكة السعودية بشن حملة ضد المواطنين الهاربين من تجديد إقامتهم و رخص أعمالهم، و ذلك من خلال ضبط الشارع السعودي و معاقبة كل شخص لا يملك إقامة قانونية شرعية داخل أراضي المملكة و كل من يخالف القواني الخاصة بتأشيرة الحج.

أولا علبك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمة من خلال خدمات أبشر الإلكترونية من أجل الاستعلام.

لابد من أن يكون لديك رقم الإقامة الخاص بالشخص أو الوافد أو رقم الحدود حتى تتمكن من الاستعلام عنه .

كتابة رقم الإقامة الخاص بالوافد الهارب .

كتابة الأرقام الظاهرة أمامك في الخانة الخاصة بها .

الضغط على خيار بحث من أجل ظهور جميع البيانات الخاصة بالوافد أمامك على الشاشة و التي تبحث عنها كتاريخ الصلاحية .

أماكن الاستعلام عن وافد هارب داخل المملكة مكة المكرمة

إدارة جوازات منطقة مكة الكرمة بجدة حي الرحاب.

إدارة جوازات العاصمة المقدسة.

إدارة جوازات الطائف.

إدارة جوازات القنفذة.

إدارة جوازات رابع.

إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة بمركز الخدمات العامة بالشميسى.

إدارة الوافدين بالطائف.

إدارة الوافدين بالقنفذة.

إدارة الوافدين برابع.

المدينة المنورة

إدارة وافدين المنطقة.

إدارة متابعة الوافدين ينبع.

الرياض

الرياض شعبة جوازات الملز.

إدارة جوازات الخرج.

إدارة جوازات وادي الواسر.

إدارة جوازات المجمعة.

إدارة جوازات الدوادمي.

إدارة جوازات عفيف.

إدارة جوازات شقراء.

إدارة جوازات القويعية.

القصيم

إدارة جوازات منطقة القصيم.

إدارة متابعة الوافدين بالقصيم.

إدارة جوازات محافظة عنيزة.

شعبة متابعة الوافدين في محافظة عنيزة.

إدارة جوازات محافظة الرس.

شعبة متابعة الوافدين في محافظة الرس.

الشرقية

إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة متابعة الوافين بمحافظة الأحساء.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة حفر الباطن.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة الخفجي.

إدارة جوازات المنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة جوازات محافظة الأحساء.

إدارة جوازات محافظة حفر الباطن.

إدارة جوازات محافظة الخفجي.

إدارة جوازات محافظة الجبيل.

شعبة جوازات محافظة الخبر.

شعبة جوازات محافظة رأس تنورة.

شعبة جوازات محافظة قرية العليا.

شعبة جوازات محافظة النعيرية.

عسير

إدارة جوازات منطقة عسير.

إدارة متابعة الوافدين عسير.

إدارة متابعة الوافدين بيشة.

شعبة متابعة الوافدين بجوازات محافظة بيشه .

نجران

إدارة جوازات منطقة نجران.

إدارة متابعة الوافدين بنجران.

شعبة جوازات شروره.

شعبة جوازات حبونه

رابط الاستعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهوية

من خلال رابط الاستعلام عن بلاغ هروب وافد برقم الهوية 2019 هو بوابة تستطيع من خلالها الحصول على بيانات كافية كل المقيم الأجنبي، وتتيح وزارة الداخلية هذه الخدمات بشكل إلكتروني لكي تسهل على المواطنين الذين يودون استدعاء عاملين أو عاملات على منازلهن أن يعرفوا تاريخ الاقامة وموعدها.