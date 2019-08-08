رابط الاستعلام عن حساب المواطن و رقم حساب المواطن للتواصل و تلقي الشكاوى

بعد إيداع الدفعة 21 بمبلغ 2.6 مليار ريال يبحث الجميع عن رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 21 و رقم حساب المواطن ، فقد قام برنامج حساب المواطن بتقديم موعد إيداع الدفعة 21 نظرًا لدخول عيد الأضحى المبارك وحتى يتثنى للمواطنين الاستفادة من مبلغ الدعم قبيل أيام العيد، وقد تعدى مبلغ التعويضات بأثر رجعي مبلغ 14.5 مليون ريال، كما بلغت نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن 83% وبذلك تخطى الحساب حاجز 12.5 مليون ريال سعودي .

هذا وقد بلغ إجمالي المدفوعات في حساب المواطن حتى الآن أكثر من خمسين مليار ريال سعودي ومبلغ المدفوعات بأثر رجعي تخطى 370 مليون ريال سعودي، هذا وقد تم إنشاء برنامج حساب المواطن لتخفيف العبء على كاهل المواطن المتضرر من الرؤية الإصلاحية في المملكة .

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

بين المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القطحاني بأن حوالي 44% من المستفيدين من حساب دعم المواطن قد حصلوا على الاستحقاق كاملًا وذلك بمتوسط دعم 1049 ريال للأسرة الواحدة كما أوضح أن القائمين على الأسر المستفيدين من حساب المواطن قد تجاوزا 2.2 مليون مستفيد وحوالي 8.7 مليون تابع مستفيد أيضًا، وبلغ عدد المستقلين في الدفعة 21 من حساب المواطن 1.5 مليون شخص ، وبين المتحدث الرسمي بأنه يمكن للمستفيد استعمال الولوج إلى حساب المواطن من أجل الاستعلام عن حساب المواطن ، أو القيام بالإضافة أو بالتعديل على كافة بياناته مثل تغير كلمة المرور أو تغير رقم الجوال على صفحة المستفيد على الحساب وأيضًا تعديل الموقع بالضغط على أيقون بيانات المستفيد .

هذا ويستمر حساب المواطن في استقبال طلبات التسجيل والالتحاق بالدفعة الجديدة من برنامج حساب دعم المواطن والتي من المقرر صرفها في شهر سبتمبر القادم في يوم 10-9-2019م ودعا المواطنين لـ التسجيل في حساب المواطن للحصول على دعم الدفعة 22 هذا وقد أعطى حساب المواطن عددًا من طرق التواصل المتاحة معه لتسهيل على المواطنين في عملية الاستفسارات وتلقي الشكاوى .

رقم حساب المواطن