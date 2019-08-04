رابط الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو الحجة |موقع وزارة العمل والتنمية

في خطوات المملكة العربية السعودية تجاه تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومحاولة تقليل شعورهم بالأزمات استحدثت المملكة ما يُسمى بالمساعدة المقطوعة وهي مساعدة مالية تقررها وزارة العمل والتنمية بالسعودية ليتم منحها لأكثر الأسر والأشخاص فاقةً واحتياجاً في شروط معينة.

ولا يتم منح المساعدات لأي أسر بشكل عشوائي، ولكن بعد أن تقوم الأسر بالتقديم في المساعدة المقطوعة وتوضيح حالتهم ووضعهم الاجتماعي يتم فحص حالة كل أسرة ويتم منحها للأشخاص لكي يحصلوا على أدنى إمكانية للمعيشة.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة

وبالنسبة للمساعدة المقطوعة فإنها تودع مع نهاية كل شهر في الحسابات البنكية لمستحقيها؛ ومستحقيها تشمل فئات كثيرة منها : (ذوي الاحتياجات الخاصة والعاجزين – المطلقات – الأرامل والأيتام – أهالِ السجناء – محدودي الدخل)، وينتظرها الجميع بفارغ الصبر هذا الشهر وذلك لإقبال عيد الأضحى المبارك ومن بعده بدء الدراسة بالمملكة؛ ولذلك فإن موعد صدور المساعدة المقطوعة سوف يكون قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال رقم السجل المدني.

ويرجى العلم ببعض النقاط الهامة الخاصة بالمساعدة المقطوعة والتي نستعرضها فيما يلي: