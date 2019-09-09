رابط الاستعلام عن صرف حساب المواطن الدفعة الثانية والعشرين في حسابات المستفيدين







الاستعلام عن صرف حساب المواطن دفعة الـ 22 شهر سبتمبر 2019، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدعم يتم غداً الثلاثاء الموافق يوم 10 في الشهر، فيما أوضح البرنامج لجميع المستفيدين معنى كلمة (الصرف تحت الإجراء) التي ظهرت في حسابات المستفيدين اليوم، وهي تعني أن البرنامج جاري في عملية إيداع مبالغ الدعم في الحسابات والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني لـ برنامج دعم حساب المواطن.







حساب المواطن متى ينزل

وفقاً لما معتاد عليه من حساب المواطن إيداع الدعم كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، وأتاح البرنامج عدة مميزات وخدمات منها معرفة قيمة الاستحقاق والمبلغ المدعوم كل دفعة من خلال رابط موقع حساب المواطن الحاسبة التقديرية | طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن حيث يتمكن المستفيد من حساب قيمة الدعم، كما يتيح أيضاً الاعتراض على القيمة في حال وجود أي شكوى أو تقديم طلب من خلال رابط رقم حساب المواطن للشكاوى | طريقة الاعتراض على قيمة الاستحقاق – الاعتراض على عدم الأهلية، على أن يوفر البرنامج كافة الخدمات لراحة المستفيدين.







وتتواصل عمليات التسجيل للدفعة القادمة ال23 في برنامج حساب المواطن حتى الشهر المقبل، لمعرفة تسجيل جديد من خلال رابط تحديث حساب المواطن 1440| طريقة التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم.

رابط استعلام حساب المواطن







لمعرفة هل تم إيداع دعم المواطن في الحساب لديك يمكنك الاستعلام عن صرف حساب المواطن من خلال رابط الموقع الرسمي ca.gov.sa، وأكد البرنامج على تحديث البيانات من أجل عدم التعرض لخسارة في القيمة حال اكتشاف تغييرات في إحدى البيانات.